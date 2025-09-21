Dragutin Topić puca od emocija: „Nikada mi nije bilo teže u životu!“

Ispisala je istoriju srpskog sporta! Srpska skakačica uvis Angelina Topić osvojila je bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u atletici 2025. godine u Tokiju.

Nakon velikog uspeha svoje ćerke, Dragutin Topić nije mogao, a ni želeo da sakrije oduševljenje: „Nikada mi nije bilo teže u životu. Ona ovo čeka od Pariza prošle godine. U Parizu je trebalo da bude treća, u najgorem slučaju, pa se desila povreda… Posle toga smo ušli u limbo psihički. Potonula je totalno. To ne zna niko, znam samo ja i naš stručni štab. Borila se svakog dana da sebe pronađe ponovo. Trajalo je 370 dana, sada je našla sebe.“ – poručio je Dragutin