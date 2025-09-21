Amerika se oprašta od čarlija kirka! Ogroman broj ljudi došao na sahranu, čekaju Trampa i Vensa! Cveće, američke zastave i Čarlijeve slike na svakom koraku!

Kurir pre 15 minuta
Amerika se oprašta od čarlija kirka! Ogroman broj ljudi došao na sahranu, čekaju Trampa i Vensa! Cveće, američke zastave i…

Od najnovijeg Hronološki Na fotografijama se može videti njen kada je kovčeg sa telom njenog muža dopremljen u Feniks posle ubistva u Juti i govor koji je održala u kojem je najavila nastavak borbe koju je njen muž zagovarao.

U braku sa njim ima dvoje dece. Kao uticajan učesnik pokreta MAGA, Čarli Kirk je koristio milione svojih pratioca na društvenim mrežama i svoje univerzitetske govore kako bi branio Donalda Trampa i širio patriotske, hrišćanske i tradicionalističke ideje među mladima. Imao je velike zasluge za Trampov drugi izbor za predsednika. Čak i pre nego što je Kirkov ubica identifikovan, Tramp ga je nazvao "mučenikom za istinu i slobodu", a "radikalnu levicu" proglasio
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Danas je komemoracija Čarlija Kirka: Hiljade ljudi prenoćile pored stadiona u Arizoni, dolazi i Tramp

Danas je komemoracija Čarlija Kirka: Hiljade ljudi prenoćile pored stadiona u Arizoni, dolazi i Tramp

Nova pre 1 sat
(FOTO) Desetine hiljada ljudi okupile se u Finiksu uoči komemoracije za Čarlija Kirka

(FOTO) Desetine hiljada ljudi okupile se u Finiksu uoči komemoracije za Čarlija Kirka

N1 Info pre 3 sata
Desetine hiljada ljudi okupile se u Finiksu uoči komemoracije za Čarlija Kirka

Desetine hiljada ljudi okupile se u Finiksu uoči komemoracije za Čarlija Kirka

Euronews pre 2 sata
Desetine hiljada ljudi u Finiksu uoči komemoracije za Čarlija Kirka: Dolaze Tramp i Vens, jako prisustvo bezbednosnih službi

Desetine hiljada ljudi u Finiksu uoči komemoracije za Čarlija Kirka: Dolaze Tramp i Vens, jako prisustvo bezbednosnih službi

Blic pre 2 sata
Desetine hiljada ljudi okupile se uoči komemoracije za Čarlija Kirka

Desetine hiljada ljudi okupile se uoči komemoracije za Čarlija Kirka

Politika pre 3 sata
Desetine hiljada ljudi okupile se u Finiksu uoči komemoracije za Čarlija Kirka

Desetine hiljada ljudi okupile se u Finiksu uoči komemoracije za Čarlija Kirka

RTV pre 3 sata
Očekuje se 100.000 ljudi na komemoraciji Čarlija Kirka! Tramp dolazi sa državnim vrhom - stižu dva aviona sa osobljem iz Bele…

Očekuje se 100.000 ljudi na komemoraciji Čarlija Kirka! Tramp dolazi sa državnim vrhom - stižu dva aviona sa osobljem iz Bele kuće! (foto/video)

Kurir pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FoksIzboriDonald Trampamerikasadčarli kirk

Svet, najnovije vesti »

Kafa u SAD poskupela, u Brazilu pojeftinila: Cene hrane i u Meksiku niže zbog Trampovih carina

Kafa u SAD poskupela, u Brazilu pojeftinila: Cene hrane i u Meksiku niže zbog Trampovih carina

N1 Info pre 10 minuta
Tramp ponovo pozvao Evropsku uniju da prestane da kupuje naftu od Rusije

Tramp ponovo pozvao Evropsku uniju da prestane da kupuje naftu od Rusije

Euronews pre 5 minuta
(Video) Baka (70) ugrizla pitbula za vrat: Spasavala svog malog psa od napada, niko od prolaznika joj nije pomogao

(Video) Baka (70) ugrizla pitbula za vrat: Spasavala svog malog psa od napada, niko od prolaznika joj nije pomogao

Blic pre 15 minuta
Najduži direktan let na svetu Šangaj - Buenos Ajres: Dobro se spremite za put od 30 sati i paprene cene karata

Najduži direktan let na svetu Šangaj - Buenos Ajres: Dobro se spremite za put od 30 sati i paprene cene karata

Mondo pre 15 minuta
Amerika se oprašta od čarlija kirka! Ogroman broj ljudi došao na sahranu, čekaju Trampa i Vensa! Cveće, američke zastave i…

Amerika se oprašta od čarlija kirka! Ogroman broj ljudi došao na sahranu, čekaju Trampa i Vensa! Cveće, američke zastave i Čarlijeve slike na svakom koraku!

Kurir pre 15 minuta