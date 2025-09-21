Komemoracija za Čarlija Kirka u Arizoni: Tramp i Vans odaju počast ubijenom aktivisti

U Arizoni se danas održava komemoracija za ubijenog aktivistu Čarlija Kirka, na kojoj će prisustvovati predsednik Donald Tramp i potpredsednik Džej Di Vens.

Čarli Kirk, lider najveće konzervativne omladinske organizacije „Turning Point USA“, ubijen je 10. septembra. Osumnjičeni napadač je rekao da je motiv za ubistvo bila „mržnja“ koju je osećao, piše Rojters. Kirkova smrt kao oruđe za kampanju Kirkovo ubistvo pokrenulo je debatu o političkom nasilju i produbilo podele u SAD. Tramp, blizak Kirkov saveznik, koristi ovaj tragični događaj da pojača retoriku protiv svojih političkih protivnika. Polemika se proširila i na