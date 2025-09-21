Namerno drugačija, bolja od mame i tate: Dragutin Topić oduševljen velikim uspehom njegove Angeline!

Kurir pre 2 sata
Bio je ovo drugi put za Angelinu da nastupa u finalu Svetskog prvenstva, pošto je 2023. godine u Budimpešti zauzela sedmo mesto.

Mlada atletičarka je u kvalifikacijama bila perfektna i finale je obezbedila u tri skoka. Preskočila je bez greške prvo 1.83m, zatim i 1.88, a onda i 1.92m Posle ogromnog uspeha oglasio se i njen otac, proslavljeni atletičar, a sada njen trener, Dragutin Topić. On je u objavi na društvenim mrežama napisao: "Jedna , jedinstvena, namerno drugačija, Angelina! Bolja od mame i tate, i to zvanično, baš kako i treba da bude, treća na planeti, a mala li je ova naša
AtletikaSvetsko prvenstvoBudimpeštaAngelina Topićdragutin topic

