Novosađani, ispred zatvora: "Nemate vi dovoljno lanaca za sve nas" (FOTO i VIDEO)

Na poziv Zborova, Novosađani su se danas u 16.30 sati okupili na raskrsnici kod Železničke stanice, odakle su krenuli u protestnu šetnju.

Okupljeni su na kratko blokirali raskrsnicu, nakon čega su se uputili ka zatvoru na Klisi, kako bi pružili podršku onima u pritvoru zbog navodnog napada na Kobre 13. avgusta. – Naše noge nisu za lance, one su za slobodne korake. Šetamo za sve političke zatvorenike u Srbiji – poručili su Zborovi u pozivu. U šetnji pored pešaka učestvuju i biciklisti, a saobraćaj regulišu saobraćajna policija, bajkeri i redari. Nakoliko hiljada građana stiglo je oko 18.30 sati ispred