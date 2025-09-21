Preokret: Britanija danas priznaje Palestinu, SAD nastavlja sa pritiskom, Izraelci besni

Velika Britanija danas će priznati palestinsku državu uprkos pritisku SAD i porodica talaca koje drži Hamas.

Britanski premijer Kir Starmer je u julu najavio da će Velika Britanija priznati Palestinu u septembru ako se situacija u Gazi ne poboljša. Bi-Bi-Si izveštava da su Starmer i ministri u britanskoj vladi zaključili da se situacija na terenu pogoršala poslednjih nedelja i da će u nedelju popodne objaviti priznanje Palestine. Sa nastavkom vojne ofanzive i humanitarnom krizom u Gazi, gde vladaju očaj i glad, britanska vlada je uznemirena planovima za ubrzanje izgradnje