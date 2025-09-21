Preokret: Britanija danas priznaje Palestinu, SAD nastavlja sa pritiskom, Izraelci besni

Nova pre 1 sat  |  Autor: Index.hr
Preokret: Britanija danas priznaje Palestinu, SAD nastavlja sa pritiskom, Izraelci besni

Velika Britanija danas će priznati palestinsku državu uprkos pritisku SAD i porodica talaca koje drži Hamas.

Britanski premijer Kir Starmer je u julu najavio da će Velika Britanija priznati Palestinu u septembru ako se situacija u Gazi ne poboljša. Bi-Bi-Si izveštava da su Starmer i ministri u britanskoj vladi zaključili da se situacija na terenu pogoršala poslednjih nedelja i da će u nedelju popodne objaviti priznanje Palestine. Sa nastavkom vojne ofanzive i humanitarnom krizom u Gazi, gde vladaju očaj i glad, britanska vlada je uznemirena planovima za ubrzanje izgradnje
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Preokret: Britanija danas priznaje Palestinu, SAD nastavlja sa pritiskom, Izraelci besni

Preokret: Britanija danas priznaje Palestinu, SAD nastavlja sa pritiskom, Izraelci besni

Pravda pre 37 minuta
Starmer će danas objaviti priznavanje Palestine

Starmer će danas objaviti priznavanje Palestine

Politika pre 1 sat
Britanski Premijer danas zvanično priznaje palestinu: Izrael besan na Starmera, evo koja je reakcija Trampa

Britanski Premijer danas zvanično priznaje palestinu: Izrael besan na Starmera, evo koja je reakcija Trampa

Večernje novosti pre 57 minuta
Britanski mediji: Starmer će danas objaviti priznavanje Palestine

Britanski mediji: Starmer će danas objaviti priznavanje Palestine

RTV pre 1 sat
Veliki zaokret: - Britanija danas priznaje Palestinu! Izrael besni, iz Amerike pljušte kritike

Veliki zaokret: - Britanija danas priznaje Palestinu! Izrael besni, iz Amerike pljušte kritike

Blic pre 1 sat
Velika britanija danas priznaje palestinu! Opozicija i Izrael besni na Starmera! Hoće li se nešto promeniti ovim potezom…

Velika britanija danas priznaje palestinu! Opozicija i Izrael besni na Starmera! Hoće li se nešto promeniti ovim potezom Londona?

Kurir pre 1 sat
Britanija danas priznaje Palestinu

Britanija danas priznaje Palestinu

SEEbiz pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PalestinaHamasVelika BritanijaGaza

Svet, najnovije vesti »

(Foto, video) deca iskakala kroz prozor, ima mrtvih: Buknuo požar u stambenoj zgradi u Strazburu, vatragutala sve pred sobom

(Foto, video) deca iskakala kroz prozor, ima mrtvih: Buknuo požar u stambenoj zgradi u Strazburu, vatragutala sve pred sobom

Blic pre 12 minuta
Saga o Džimiju Kimelu: Mediji saznali šta se dešava kada mišu date kolačić

Saga o Džimiju Kimelu: Mediji saznali šta se dešava kada mišu date kolačić

Danas pre 7 minuta
Masovni protesti u Manili zbog korupcionaškog skandala

Masovni protesti u Manili zbog korupcionaškog skandala

Nedeljnik pre 12 minuta
(FOTO) Desetine hiljada ljudi okupile se u Finiksu uoči komemoracije za Čarlija Kirka

(FOTO) Desetine hiljada ljudi okupile se u Finiksu uoči komemoracije za Čarlija Kirka

N1 Info pre 12 minuta
(FOTO) Hiljade demonstranata na Filipinima protiv korupcije oko projekata za odbranu od poplava

(FOTO) Hiljade demonstranata na Filipinima protiv korupcije oko projekata za odbranu od poplava

N1 Info pre 2 minuta