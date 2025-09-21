30 godina OK Radija

OK radio pre 33 minuta  |  OK Radio
30 godina OK Radija

Kada se pre tačno 30 godina u etru prvi put začuo glas OK Radija, malo ko je mogao da pretpostavi, da će on postati jedan od najdugovečnijih i najuticajnijih medija na jugu Srbije.

Od 1995. godine, pa do danas, radio je prolazio kroz brojne faze i izazove, ali je jedno uvek ostalo isto – vera u značaj slobodnog, profesionalnog i odgovornog novinarstva. Tokom ovih 30 godina emitovano je stotine hiljada sati programa, preneto hiljade priča i ugošćeno nebrojeno sagovornika - građana, lokalnih preduzetnika i umetnika, stručnjaka iz različitih oblasti i javnih ličnosti. U etru su se smenjivali glasovi, generacije i teme, a misija je bila jasna:
