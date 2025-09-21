Talibani odbili Trampa

Politika pre 6 sati
Talibani odbili Trampa

Odbijen zahtev za povratak američke vojske u bazu Bagram

Talibanska vlada u Avganistanu odbacila je danas zahtev američkog predsednika Donalda Trampa da vrati vazduhoplovnu bazu Bagram, četiri godine nakon što je haotično povlačenje Amerike iz Avganistana ostavilo taj prostrani vojni objekat u njihovim rukama, prenosi AP. Glavni portparol talibana Zabihulah Mudžahid odbacio je Trampov poziv i pozvao je Sjedinjene Američke Države da usvoje politiku "realizma i racionalnosti". Avganistan ima ekonomski orijentisanu spoljnu
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Avganistan odgovorio na trampove pretnje: Biće posledica ako ovo ne ispoštuju

Avganistan odgovorio na trampove pretnje: Biće posledica ako ovo ne ispoštuju

Alo pre 2 sata
Talibani ne žele da vrate vazdušnu bazu Bagram Amerikancima

Talibani ne žele da vrate vazdušnu bazu Bagram Amerikancima

N1 Info pre 5 sati
Talibani odbili Trampa

Talibani odbili Trampa

Vesti online pre 5 sati
Šamarčina za Trampa! Talibani oduvali SAD, da li će Vašington prekršiti i ovaj sporazum!?

Šamarčina za Trampa! Talibani oduvali SAD, da li će Vašington prekršiti i ovaj sporazum!?

Alo pre 5 sati
Talibanska vlada odbacila Trampov zahtev da vrati vazduhoplovnu bazu Bagram

Talibanska vlada odbacila Trampov zahtev da vrati vazduhoplovnu bazu Bagram

Sputnik pre 6 sati
Tramp pobesneo: Loše stvari će se dogoditi

Tramp pobesneo: Loše stvari će se dogoditi

B92 pre 6 sati
Tramp zapretio Avganistanu: "Loše stvari će se dogoditi ako nam ne vrate ovo"

Tramp zapretio Avganistanu: "Loše stvari će se dogoditi ako nam ne vrate ovo"

Blic pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

TalibaniDonald TrampAvganistan

Svet, najnovije vesti »

Zvaničnik Hamasa: Priznanje nezavisnosti Palestine je pobeda za palestinska prava

Zvaničnik Hamasa: Priznanje nezavisnosti Palestine je pobeda za palestinska prava

Danas pre 8 minuta
Netanjahu odlučan: Oglasio se o tampon zonama unutar Sirije: "Vodimo razgovore"

Netanjahu odlučan: Oglasio se o tampon zonama unutar Sirije: "Vodimo razgovore"

Blic pre 53 minuta
"Braniću ih": Oglasio se i Tramp nakon upada ruskih aviona u Estoniju: Nato na nogama, sledi hitan sastanak

"Braniću ih": Oglasio se i Tramp nakon upada ruskih aviona u Estoniju: Nato na nogama, sledi hitan sastanak

Blic pre 23 minuta
Desetine hiljada ljudi na sahrani i komemoraciji američkog influensera Čarlija Kirka

Desetine hiljada ljudi na sahrani i komemoraciji američkog influensera Čarlija Kirka

Danas pre 43 minuta
Izrael: Priznanje Palestine nagrada za Hamas

Izrael: Priznanje Palestine nagrada za Hamas

Danas pre 1 sat