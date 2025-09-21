Talibani odbili Trampa

Odbijen zahtev za povratak američke vojske u bazu Bagram

Talibanska vlada u Avganistanu odbacila je danas zahtev američkog predsednika Donalda Trampa da vrati vazduhoplovnu bazu Bagram, četiri godine nakon što je haotično povlačenje Amerike iz Avganistana ostavilo taj prostrani vojni objekat u njihovim rukama, prenosi AP. Glavni portparol talibana Zabihulah Mudžahid odbacio je Trampov poziv i pozvao je Sjedinjene Američke Države da usvoje politiku "realizma i racionalnosti". Avganistan ima ekonomski orijentisanu spoljnu