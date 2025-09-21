Šamarčina za Trampa! Talibani oduvali SAD, da li će Vašington prekršiti i ovaj sporazum!?

Talibanska vlada u Avganistanu odbacila je danas zahtev američkog predsednika Donalda Trampa da vrati vazduhoplovnu bazu Bagram, četiri godine nakon što je haotično povlačenje Amerike iz Avganistana ostavilo taj prostrani vojni objekat u njihovim rukama, prenosi AP

Glavni portparol talibana Zabihulah Mudžahid odbacio je Trampov poziv i pozvao je Sjedinjene Američke Države da usvoje politiku "realizma i racionalnosti". Avganistan ima ekonomski orijentisanu spoljnu politiku i teži konstruktivnim odnosima sa svim državama na osnovu međusobnih i zajedničkih interesa, rekao je Mudžahid u objavi na platformi X. "Treba podsetiti da su se, prema Sporazumu iz Dohe, Sjedinjene Države obavezale da neće koristiti ili pretiti silom