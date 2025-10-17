Sijarto o samitu Rusija-SAD: Mađarska spremna da garantuje bezbednost Putinu

Razgovor ruskog predsednika Vladimira Putina i mađarskog premijera Viktora Orbana već bi trebalo da je u toku, bio je planiran za 11 časova po srednjoevropskom vremenu, izjavio je ministar za spoljno ekonomske veze Mađarske Peter Sijarto.

Prema njegovim rečima, datum i detalji samita Rusija-SAD u Mađarskoj zavise od toga da li će i kakav će biti ishod sastanka ministara spoljnih poslova dve zemlje sledeće nedelje, naglasio je Sijarto. Takođe je istakao da je Mađarska spremna da osigura bezbednost rusko-američkih razgovora. Dodao je da će Budimpešta s poštovanjem primiti Putina i garantovati mu slobodu ulaska i izlaska. Sijarto je još kazao da će, prema njegovim informacijama, ruski ministar