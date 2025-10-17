Sijarto o samitu Rusija-SAD: Mađarska spremna da garantuje bezbednost Putinu

Sputnik pre 6 minuta
Sijarto o samitu Rusija-SAD: Mađarska spremna da garantuje bezbednost Putinu

Razgovor ruskog predsednika Vladimira Putina i mađarskog premijera Viktora Orbana već bi trebalo da je u toku, bio je planiran za 11 časova po srednjoevropskom vremenu, izjavio je ministar za spoljno ekonomske veze Mađarske Peter Sijarto.

Prema njegovim rečima, datum i detalji samita Rusija-SAD u Mađarskoj zavise od toga da li će i kakav će biti ishod sastanka ministara spoljnih poslova dve zemlje sledeće nedelje, naglasio je Sijarto. Takođe je istakao da je Mađarska spremna da osigura bezbednost rusko-američkih razgovora. Dodao je da će Budimpešta s poštovanjem primiti Putina i garantovati mu slobodu ulaska i izlaska. Sijarto je još kazao da će, prema njegovim informacijama, ruski ministar
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Zelenski uzalud kod Trampa, ništa od tomahavka? Putin opet ruši ukrajinske planove novim samitom sa predsednikom Amerike…

Zelenski uzalud kod Trampa, ništa od tomahavka? Putin opet ruši ukrajinske planove novim samitom sa predsednikom Amerike, objavljen termin sastanka u Beloj kući

Kurir pre 2 minuta
Orban: Uskoro ću pričati sa Putinom oko predstojećeg samita SAD-Rusija

Orban: Uskoro ću pričati sa Putinom oko predstojećeg samita SAD-Rusija

Nova pre 1 sat
Zelenski traži rakete

Zelenski traži rakete

Vesti online pre 32 minuta
Mask se oglasio o planiranom sastanku Putina i Trampa Napisao samo jednu reč

Mask se oglasio o planiranom sastanku Putina i Trampa Napisao samo jednu reč

Alo pre 37 minuta
Tramp i Putin za stolom, a Evropa pod njim

Tramp i Putin za stolom, a Evropa pod njim

Politika pre 42 minuta
Zelenski objavio da se sastao sa američkim proizvođačima raketnih sistema Patriot i Tomahavk

Zelenski objavio da se sastao sa američkim proizvođačima raketnih sistema Patriot i Tomahavk

Beta pre 1 sat
Putin je stalne članove Saveta bezbednosti obavestio o sadržaju razgovora sa Trampom

Putin je stalne članove Saveta bezbednosti obavestio o sadržaju razgovora sa Trampom

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinSergej LavrovRusijaBudimpeštaDonald TrampMađarskasvet

Svet, najnovije vesti »

Predvodnik vojnog udara u Madagaskaru položio zakletvu kao novi predsednik zemlje

Predvodnik vojnog udara u Madagaskaru položio zakletvu kao novi predsednik zemlje

NIN pre 2 minuta
Božinović: Prošao sam svijeta, ali nisam vidio nekoga tko toliko radi kao Plenković

Božinović: Prošao sam svijeta, ali nisam vidio nekoga tko toliko radi kao Plenković

SEEbiz pre 1 minut
Sijarto o samitu Rusija-SAD: Mađarska spremna da garantuje bezbednost Putinu

Sijarto o samitu Rusija-SAD: Mađarska spremna da garantuje bezbednost Putinu

Sputnik pre 6 minuta
Američki policajac iz Crne Gore uhapšen zbog optužbe da je u SAD deset godina boravio bez dozvole

Američki policajac iz Crne Gore uhapšen zbog optužbe da je u SAD deset godina boravio bez dozvole

NIN pre 7 minuta
Novi satelitski snimci zaprepastiće zapad: Rusi proširuju vazduhoplovnu vojnu bazu Engels-2 za strateške bormbardere (foto)

Novi satelitski snimci zaprepastiće zapad: Rusi proširuju vazduhoplovnu vojnu bazu Engels-2 za strateške bormbardere (foto)

Pravda pre 7 minuta