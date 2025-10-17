Kako Putin može do Budimpešte i sastanka sa Trampom – Srbija moguća ruta leta iz Moskve

Putin se suočava sa zatvorenim vazdušnim prostorom širom Evrope uoči najavljenog sastanka sa Trampom u Budimpešti. Presedan iz avgusta, kada je stigao na Aljasku, pokazuje da restrikcije nisu apsolutne kada postoji politička volja. Usled rata u Ukrajini i klinča sa Poljskom i Rumunijom, najrealnija vazdušna ruta za Putina vodi južno, preko Crnog mora, kroz pragmatičnu Bugarsku i prijateljsku Srbiju. Putinov mogući prolaz kroz srpski vazdušni prostor dodatno bi naglasio ulogu Balkana kao mosta – ili barem

Najava novog samita američkog i ruskog predsednika Donalda Trampa i Vladimira Putina u Budimpešti ponovo otvara pitanje kako ruski predsednik uopšte može da stigne na mesto susreta kad su mu vrata evropskog vazdušnog prostora praktično zatvorena. Sankcije Evropske unije i zatvaranje vazdušnog prostora posle napada Rusije na Ukrajinu u februaru 2022. godine onemogućile su ruskim državnim avionima prolaz kroz većinu evropskih zemalja, posebno onih u Evropskoj uniji.