Talibani ne žele da vrate vazdušnu bazu Bagram Amerikancima

N1 Info pre 4 sati  |  Hina
Talibani ne žele da vrate vazdušnu bazu Bagram Amerikancima

Bilo kakav dogovor o povratku bivše američke vazdušne baze u Bagramu „je nemoguć“, odgovorila je u nedelju avganistanska vlada američkom predsedniku Donaldu Trampu, koji je dan ranije zapretio Avganistanu sankcijama ukoliko to odbije. „Nedavno su neki ljudi rekli da su započeli pregovore s Avganistanom o povratku vazdušne baze Bagram.

Ali dogovor čak i o jednom kvadratnom centimetru avganistanske teritorije je nemoguć“, rekao je Fasihudin Fitrat, šef kabineta Ministarstva odbrane, preneli su lokalni meidji. Donald Tramp je u subotu zapretio Avganistanu neodređenim merama odmazde, samo nekoliko dana nakon što je tokom državne posete Ujedinjenom Kraljevstvu izneo ideju o ponovnom američkom preuzimanju kontrole nad tom bazom. „Ako Avganistan ne vrati vazdušnu bazu Bagram onima koji su je izgradili
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Avganistan odgovorio na trampove pretnje: Biće posledica ako ovo ne ispoštuju

Avganistan odgovorio na trampove pretnje: Biće posledica ako ovo ne ispoštuju

Alo pre 41 minuta
Talibani odbili Trampa

Talibani odbili Trampa

Vesti online pre 4 sati
Šamarčina za Trampa! Talibani oduvali SAD, da li će Vašington prekršiti i ovaj sporazum!?

Šamarčina za Trampa! Talibani oduvali SAD, da li će Vašington prekršiti i ovaj sporazum!?

Alo pre 3 sata
Talibanska vlada odbacila Trampov zahtev da vrati vazduhoplovnu bazu Bagram

Talibanska vlada odbacila Trampov zahtev da vrati vazduhoplovnu bazu Bagram

Sputnik pre 4 sati
Tramp pobesneo: Loše stvari će se dogoditi

Tramp pobesneo: Loše stvari će se dogoditi

B92 pre 5 sati
Talibani odbili Trampa

Talibani odbili Trampa

Politika pre 4 sati
Tramp zapretio Avganistanu: "Loše stvari će se dogoditi ako nam ne vrate ovo"

Tramp zapretio Avganistanu: "Loše stvari će se dogoditi ako nam ne vrate ovo"

Blic pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

TalibaniDonald TrampAvganistan

Svet, najnovije vesti »

Izrael: Priznanje Palestine nagrada za Hamas

Izrael: Priznanje Palestine nagrada za Hamas

Danas pre 6 minuta
Netanjahu: Palestinske države neće biti

Netanjahu: Palestinske države neće biti

Danas pre 21 minuta
Kako ruski mediji pišu o vojnoj paradi u Beogradu

Kako ruski mediji pišu o vojnoj paradi u Beogradu

Danas pre 31 minuta
Velika Britanija, Kanada i Australija priznale Palestinu kao državu

Velika Britanija, Kanada i Australija priznale Palestinu kao državu

BBC News pre 16 minuta
Velika Britanija, Kanada i Australija zvanično priznale Palestinu; Oštra reakcija Izraela

Velika Britanija, Kanada i Australija zvanično priznale Palestinu; Oštra reakcija Izraela

RTV pre 16 minuta