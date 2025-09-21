Talibani ne žele da vrate vazdušnu bazu Bagram Amerikancima

Bilo kakav dogovor o povratku bivše američke vazdušne baze u Bagramu „je nemoguć“, odgovorila je u nedelju avganistanska vlada američkom predsedniku Donaldu Trampu, koji je dan ranije zapretio Avganistanu sankcijama ukoliko to odbije. „Nedavno su neki ljudi rekli da su započeli pregovore s Avganistanom o povratku vazdušne baze Bagram.

Ali dogovor čak i o jednom kvadratnom centimetru avganistanske teritorije je nemoguć“, rekao je Fasihudin Fitrat, šef kabineta Ministarstva odbrane, preneli su lokalni meidji. Donald Tramp je u subotu zapretio Avganistanu neodređenim merama odmazde, samo nekoliko dana nakon što je tokom državne posete Ujedinjenom Kraljevstvu izneo ideju o ponovnom američkom preuzimanju kontrole nad tom bazom. „Ako Avganistan ne vrati vazdušnu bazu Bagram onima koji su je izgradili