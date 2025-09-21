Moramo biti spremni na sve

Radar pre 58 minuta  |  Ivan Medenica
Moramo biti spremni na sve

Ništa od radosnih iščekivanja i prijatne uznemirenosti vezanih za predstojeći Bitef i pozorišnu sezonu koja se na njega nadovezuje, te povratka u školu, ove godine nema, možda i prvi put

Kraj leta i početak jeseni je period godine kojem se najviše radujem. Razlog tome nije samo to što sam rođen u oktobru i što su vreme i opšta atmosfera tada i dalje prijatni, a ne letnje uzavreli, te donose blagost, spokoj, prijatnost i ambijent za kontemplaciju. Ključni razlog je taj što mi tada, kao „sezonskom radniku“, počinju oba profesionalna ciklusa, ona po kojima sam oduvek, nikada se ne osvrćući na kalendarsku godinu, računao vreme. S jedne strane to je
Otvori na radar.rs

BITEF »

U nedelju humanitarni koncert za lečenje dece koja boluju od mišićne distrofije: Do sada prikupljena sredstva za četvoricu…

U nedelju humanitarni koncert za lečenje dece koja boluju od mišićne distrofije: Do sada prikupljena sredstva za četvoricu dečaka

Nova pre 16 sati
Muzika je “negde drugde”

Muzika je “negde drugde”

Velike priče pre 8 dana
10 minuta: Predstave iz pet zemalja na jubilarnom Joakimfestu

10 minuta: Predstave iz pet zemalja na jubilarnom Joakimfestu

RTK pre 9 dana
Pozorište izvan vremena: Objavljena selekcija 20. Joakimfesta u Kragujevcu

Pozorište izvan vremena: Objavljena selekcija 20. Joakimfesta u Kragujevcu

Danas pre 10 dana
Joakimfest slavi dve decenije pozorišne umetnosti pod sloganom “Pozorište izvan vremena”

Joakimfest slavi dve decenije pozorišne umetnosti pod sloganom “Pozorište izvan vremena”

Serbian News Media pre 10 dana
Najavljen 20. Joakimfest i početak nove sezone u Knjaževsko-srpskom teatru

Najavljen 20. Joakimfest i početak nove sezone u Knjaževsko-srpskom teatru

Glas Šumadije pre 10 dana
Pozorište izvan vremena: Poznat program 20. JOAKIMFESTA u Teatru

Pozorište izvan vremena: Poznat program 20. JOAKIMFESTA u Teatru

InfoKG pre 10 dana
BITEF »

Ključne reči

BITEF

Kultura, najnovije vesti »

Moramo biti spremni na sve

Moramo biti spremni na sve

Radar pre 58 minuta
Kako je Džon Vejn umalo uništio karijeru tumačenjem Džingis-kana

Kako je Džon Vejn umalo uništio karijeru tumačenjem Džingis-kana

Danas pre 5 sati
Pikasova slika koja nije viđena 80 godina ide na aukciju u Parizu

Pikasova slika koja nije viđena 80 godina ide na aukciju u Parizu

Danas pre 6 sati
Vijetnam je pobednik ruske Intervizije: Osvojili su 360.000 dolara, a srpski predstavnik Slobodan Trkulja oduševio nastupom

Vijetnam je pobednik ruske Intervizije: Osvojili su 360.000 dolara, a srpski predstavnik Slobodan Trkulja oduševio nastupom

Kurir pre 1 dan
Ćerka Radmile Živković oglasila se potresnim rečima na godišnjicu njene smrti: "Ova lutka je meni rekla ćaooo, smejući se kao…

Ćerka Radmile Živković oglasila se potresnim rečima na godišnjicu njene smrti: "Ova lutka je meni rekla ćaooo, smejući se kao dete i otišla..."

Kurir pre 1 sat