Vučić najavio zakon "Svoj na svome" - legalizacija 4,8 miliona objekata - za 70 odsto njih koštaće 100 evra; povećanje penzija za 12,2 odsto

RTS pre 46 minuta
Vučić najavio zakon "Svoj na svome" - legalizacija 4,8 miliona objekata - za 70 odsto njih koštaće 100 evra; povećanje penzija…

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je novi zakon pod nazivom "Konačno svoj na svome", koji će omogućiti legalizaciju 4,8 miliona nelegalnih objekata u zemlji. Vučić je istakao da mnogi građani trenutno ne mogu da rasporede svoju imovinu, ne plaćaju porez, a neki su bez pravne sigurnosti. Novi zakon, kako je naglasio, nudi jednostavnu proceduru prijave i minimalne troškove, što će značajno poboljšati imovinska prava građana Srbije. Stavlja se tačka na nelegalnu gradnju, ubuduće nelegalni objekti

Obraćanje predsednika Aleksandra Vučića Vanredno povećanje minimalne zarade od 1. januara od 10,1 odsto Predsednik Srbije je najavio vanredno povećanje minimalne zarade od 1. januara 2026. godine, koje će iznositi 10,1 odsto. Podsetio je i da ide i vanredno povećanje minimalne zarade od 1. oktobra od 9,4 odsto. "Na to povećanje minimalne zarade ide i povećanje od 1. januara u iznosu od 10,1 odsto. Sa povećanjem minimalne zarade od 13,7 odsto od 1. januara ove
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Sve o novom zakonu "Konačno svoji na svome": Ekonomista o novoj meri države i olakšanoj legalizaciji objekata

Sve o novom zakonu "Konačno svoji na svome": Ekonomista o novoj meri države i olakšanoj legalizaciji objekata

Mondo pre 41 minuta
"Konačno svoji na svome", nove mere države: Legalizacija kompletnog objekta samo 100€, potreban samo 1 papir

"Konačno svoji na svome", nove mere države: Legalizacija kompletnog objekta samo 100€, potreban samo 1 papir

Mondo pre 47 minuta
Vučić najavio povećanje penzija od 1. decembra za 12,2 posto

Vučić najavio povećanje penzija od 1. decembra za 12,2 posto

Stav.life pre 1 sat
Vučić najavio zakon "Svoj na svome" o legalizaciji 4,8 miliona objekata - za većinu cena 100 evra

Vučić najavio zakon "Svoj na svome" o legalizaciji 4,8 miliona objekata - za većinu cena 100 evra

NIN pre 1 sat
Od 1. decembra penzije veće 12,2 %

Od 1. decembra penzije veće 12,2 %

Ekapija pre 56 minuta
Vučić najavio novi zakon kojim će za 100 evra nelegalni objekti moći da se legalizuju

Vučić najavio novi zakon kojim će za 100 evra nelegalni objekti moći da se legalizuju

Stav.life pre 56 minuta
Povećavaju se plate i penzije, a za legalizaciju kuće biće potrebno samo 100 eura: Predsednik Vučić se obratio javnosti, nove…

Povećavaju se plate i penzije, a za legalizaciju kuće biće potrebno samo 100 eura: Predsednik Vučić se obratio javnosti, nove mere za građane su sjajne

RINA pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPorezProsvetaPovećanje penzijaBDPPredsednik SrbijezdravstvolegalizacijaSiniša Mali

Ekonomija, najnovije vesti »

Na zahtev vozača Mercedes vraća stare komande

Na zahtev vozača Mercedes vraća stare komande

Kamatica pre 31 minuta
[ANALIZA] Šta je sve od novih i modernizovanih sistema naoružanja viđeno na vojnoj paradi “Snaga jedinstva“

[ANALIZA] Šta je sve od novih i modernizovanih sistema naoružanja viđeno na vojnoj paradi “Snaga jedinstva“

Tango Six pre 41 minuta
Vučić najavio zakon "Svoj na svome" - legalizacija 4,8 miliona objekata - za 70 odsto njih koštaće 100 evra; povećanje penzija…

Vučić najavio zakon "Svoj na svome" - legalizacija 4,8 miliona objekata - za 70 odsto njih koštaće 100 evra; povećanje penzija za 12,2 odsto

RTS pre 46 minuta
Prodaja parfema raste - evo osamnaest najboljih noviteta za jesen

Prodaja parfema raste - evo osamnaest najboljih noviteta za jesen

Bloomberg Adria pre 41 minuta
"Konačno svoji na svome", nove mere države: Legalizacija kompletnog objekta samo 100€, potreban samo 1 papir

"Konačno svoji na svome", nove mere države: Legalizacija kompletnog objekta samo 100€, potreban samo 1 papir

Mondo pre 47 minuta