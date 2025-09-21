Za sto eura legalizacija nekretnine do Nove godine

RTV Novi Pazar pre 5 sati
Za sto eura legalizacija nekretnine do Nove godine

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će država predložiti zakon o legalizaciji bez komplikovane procedure koji će riješiti pitanje 4,8 miliona bespravnih objekata do Nove godine.

Cijena legalizacije za oko 70 posto objekata bit će ukupno 100 evra. -Imamo 4,8 miliona nelegalnih objekata u našoj zemlji. Ti ljudi ne mogu da te objekte stave pod hipoteku, da koriste kredite, ne mogu da ih stavljaju u pravni promet u skladu sa zakonom, ne mogu da raspolažu tom imovinom. Istovremeno se i najčešće ne plaća porez na imovinu na takve objekte, gde i država gubi, kaže Vučić. Bit će predložen zakon, kako kaže, popularno nazvan “Konačno svoji na svome”.
