Britanija, Kanada i Australija priznale Palestinu

LONDON - Velika Britanija, Australija i Kanada danas su službeno priznale državu Palestinu, objavile su svjetske agencije.

Britanski premijer Keir Starmer objavio je službeno priznanje Države Palestine koju je Ujedinjeno Kraljevstvo priznalo kako bi "ponovno probudilo nadu u mir i rješenje s dvije države" između Izraelaca i Palestinaca. "Danas, kako bih ponovno probudio nadu u mir i rješenje s dvije države, jasno izjavljujem, kao premijer ove velike zemlje, da Ujedinjeno Kraljevstvo službeno priznaje Državu Palestinu", objavio je Starmer u video izjavi objavljenoj na društvenim