Tramp traži nazad bazu Bagram, preti sankcijama Avganistanu

Serbian News Media pre 4 sati
Američki predsednik Donald Tramp zapretio je juče sankcijama Avganistanu, ne preciziraju kojim, ako talibani koji su na vlasti u toj zemlji, “ne vrate SAD-u” vazduhoplovnu bazu Bagram koju su Amerikanci napustili prilikom povlačenja 2021. godine. “Ako Avganistan ne vrati vazduhoplovnu bazu Bagram onima koji su je izgradili, Sjedinjenim Američkim Državama, ozbiljne stvari će se dogoditi”, napisao je američki predsecnik na svojoj platformi Trut Soušal. On je tu ideju
