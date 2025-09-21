Angelina poslednja srpska nada: Spremna sam za velike visine

Poslednji dan Svetskog prvenstva u atletici i poslednja srpska nada izlazi na borilište na Olimpijskom stadionu u Tokiju. Angelina Topić će se od 12.05 časova, zajedno sa još 15 takmičarki, boriti za naslov najbolje na planeti u skoku uvis. 1,98 – iznosi Angelinin lični i državni rekord

Angelina je besprekorno odradila kvalifikacije. Preskočila je u prvom pokušaju sve tri visine i sa 1,92 ušla u borbu za medalje. Konkurencija je ove godine veoma jaka, međutim srpska rekorderka i aktuelna evropska vicešampionka je rekla da o tome ne razmišlja mnogo. – Fokus je samo na meni. Na njihove rezultate ne mogu da utičem. Mislim da sam spremna za velike visine. I nadam se da ću to uspeti da ispunim u nedelju – izjavila je Angelina posle kvalifikacija.