Beograd i Novi Sad: Zahvalnost studentima i podrška uhapšenima

Beograd i Novi Sad: Zahvalnost studentima i podrška uhapšenima

Zborovi građana Beograda šetali su od jednog do drugog fakulteta u znak zahvalnosti studentima, dok su Novosađani pešačili do Klisa gde su zatočeni politički zatvorenici

Zbor Palilula centar, u saradnji sa drugim beogradskim zborovima, organizovao je u nedelju (21. septembar) akciju zahvalnosti studentima koji se deset meseci bore za prevednije društvo, dok su u Novom Sadu zborovi građana pozvali na protestnu šetnju do zatvora na Klisi. Beograđani su se oko 16 časova okupili ispred Pravnog fakulteta, zahvalili su studentima tog fakulteta što su u prethodnih 10 meseci bili jedna od tačaka okupljanja. Zatim su krenuli u šetnju ka
