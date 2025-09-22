Ispod prtljaga sudžuk i svečane haljine! Sprečen šverc kod Vranja težak 15.000 evra! (foto)

Ispod prtljaga sudžuk i svečane haljine! Sprečen šverc kod Vranja težak 15.000 evra! (foto)

Zaplenjeno je 500 kg sudžuka i 35 svečanih haljina bez dokumentacije

Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina su 17. septembra 2025. godine tokom dubinske kontrole u okolini Vranja sprečili krijumčarenje pola tone mesnih proizvoda i 35 svečanih haljina skrivenih u jednom autobusu. Nakon što su putnici izneli svoje kofere i torbe radi detaljnog pregleda, u prtljažnom prostoru je pronađeno 14 torbi sa ukupno 500 kg sudžuka i dva džaka puna ručno rađenih haljina, bez bilo kakve prateće dokumentacije. Uprava carine
