Carinici kod Vranja zaplenili pola tone sudžuka i 35 svečanih haljina

Rešetka pre 3 sata
Carinici kod Vranja zaplenili pola tone sudžuka i 35 svečanih haljina

Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina sprečili su 17. septembra 2025. godine krijumčarenje čak 500 kilograma mesnih proizvoda i 35 svečanih haljina, koje su bile sakrivene u jednom autobusu u okolini Vranja.

Tokom dubinske kontrole, nakon što su putnici izneli svoje kofere i torbe, carinici su u prtljažnom prostoru pronašli 14 torbi punih sudžuka i dva džaka ručno rađenih haljina, bez ikakve prateće dokumentacije. Prema odluci nadležnog suda, roba ukupne vrednosti od oko 15.000 evra je trajno oduzeta. Haljine su predate Carinarnici Niš, dok su mesni proizvodi prosleđeni Republičkoj veterinarskoj inspekciji radi uništenja. Odgovorni vozač autobusa sankcionisan je
