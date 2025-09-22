Nato podigao lovce Nemački Jurofajteri i švedski Gripeni krenuli na ruski avion!

Alo pre 1 sat
Nato podigao lovce Nemački Jurofajteri i švedski Gripeni krenuli na ruski avion!

Avioni NATO presreli ruski špijunski avion iznad Baltika, nemački Jurofajteri i švedski Gripeni dignuti nakon što je Il-20M isključio uređaje za komunikaciju

To se desilo juče nakon što je Estonija zatražila hitnu sednicu Saveta bezbednosti UN zbog tri ruska lovca Mig-31 koja su u petak, prema navodima iz Talina i Alijanse, ušla u estonski vazdušni prostor iznad Finskog zaliva, što je Moskva negirala. Gardijan prenosi navode nemačkih vazduhoplovnih snaga da je u najnovijem događaju ruski izviđački avion Il-20M isključio uređaje za komunikaciju i ignorisao pokušaje uspostavljanja kontakta. Nemački borbeni avioni
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

(Foto) "putine, izazvaćeš oružani sukob sa NATO": Ključa na sednici Saveta bezbednosti UN zbog upada ruskih aviona u Estoniju…

(Foto) "putine, izazvaćeš oružani sukob sa NATO": Ključa na sednici Saveta bezbednosti UN zbog upada ruskih aviona u Estoniju, nižu se oštra upozorenja: "Nosili su rakete i bili spremni za napad"

Blic pre 10 minuta
Poljanski Evropi: Ako želite ozbiljan razgovor o bezbednosti – znate gde da nas nađete

Poljanski Evropi: Ako želite ozbiljan razgovor o bezbednosti – znate gde da nas nađete

Sputnik pre 1 sat
Volc upozorio Moskvu: SAD će braniti svaki pedalj teritorije NATO-a

Volc upozorio Moskvu: SAD će braniti svaki pedalj teritorije NATO-a

Euronews pre 1 sat
Volc: Amerika će braniti svaki pedalj teritorije NATO-a

Volc: Amerika će braniti svaki pedalj teritorije NATO-a

Politika pre 55 minuta
Nato krenuo na ruski avion: Odmah dignuti nemački Jurofajteri i švedski Gripeni

Nato krenuo na ruski avion: Odmah dignuti nemački Jurofajteri i švedski Gripeni

Večernje novosti pre 1 sat
Novo ludilo Britanije: Nato spreman za direktan sukob sa Rusijom

Novo ludilo Britanije: Nato spreman za direktan sukob sa Rusijom

Večernje novosti pre 1 sat
"Sad će braniti svaki pedalj teritorije NATO": Trampov ambasador u UN je izričit

"Sad će braniti svaki pedalj teritorije NATO": Trampov ambasador u UN je izričit

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

UNNATOSavet bezbednosti UNSavet bezbednostiMoskvaEstonijaGardijan

Svet, najnovije vesti »

Francuska se okreće sebi, Zapadni Balkan (ne) pada u drugi plan

Francuska se okreće sebi, Zapadni Balkan (ne) pada u drugi plan

Danas pre 40 minuta
Kako bi Izrael mogao da se osveti zbog sve većeg broja država koje priznaju Palestinu?

Kako bi Izrael mogao da se osveti zbog sve većeg broja država koje priznaju Palestinu?

Danas pre 1 sat
Vojvotkinja od Jorka uklonjena sa lista pokrovitelja dobrotvornih organizacija zbog prijateljstva s Epstinom

Vojvotkinja od Jorka uklonjena sa lista pokrovitelja dobrotvornih organizacija zbog prijateljstva s Epstinom

Danas pre 1 sat
(Foto) NATO uvodi novo oružje: Turski MEROPS ulazi u borbu za nebo istočne Evrope - Ruski dronovi pod opsadom

(Foto) NATO uvodi novo oružje: Turski MEROPS ulazi u borbu za nebo istočne Evrope - Ruski dronovi pod opsadom

Blic pre 10 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Kremlj ponovo odbacio tvrdnje o narušavanju vazdušnih prostora drugih zemalja; Sikorski zapretio Moskvi u SB…

UKRAJINSKA KRIZA: Kremlj ponovo odbacio tvrdnje o narušavanju vazdušnih prostora drugih zemalja; Sikorski zapretio Moskvi u SB UN: Upozoreni ste

RTV pre 40 minuta