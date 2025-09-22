Moskva preti; SAD i NATO u pripravnosti

Sjedinjene Američke Države su potvrdile da će braniti teritoriju NATO-a od upada nakon što je Rusija više puta povredila vazdušni prostor evropskih članica saveza.

"Sjedinjene Američke Države stoje uz svoje saveznike u NATO-u suočene s ovim narušavanjima vazdušnog prostora, a ja želim iskoristiti ovu prvu priliku da ponovim i naglasim da će Sjedinjene Američke Države i naši saveznici braniti svaki pedalj teritorije NATO-a", rekao je američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Majk Volc na današnjem vanrednom sastanku Saveta bezbednosti UN-a u Njujorku. Rusija bi hitno trebalo da prestane sa takvim opasnim ponašanjem, rekao je