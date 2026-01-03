Mucunski pozdravio vojnu akciju SAD u Venecueli i zarobljavanje Madura: Odgovornost je važna

Beta pre 1 sat

Ministar spoljnih poslova Severne Makedonije Timčo Mucunski pozdravio je danas američku vojnu akciju u Venecueli gde je predsednik Nikolas Maduro zarobljen i odveden za SAD.

Na društvenoj mreži Iks Mucunski je pozdravio objavu američkog predsednika Donalda Trampa da je "Maduro uhapšen i da će se suočiti s pravdom" u SAD.

"Odgovornost je važna. Stojimo uz Sjedinjene Američke Države i venecuelanski narod za slobodu i demokratiju", napisao je Mucunski.

Pohvalio je i američkog državnog sekretara Marka Rubia zbog "njegovog vođstva u suočavanju sa mrežama narko-kriminala Madurovog režima".

(Beta, 03.01.2026)