NATO i EU, koji traže izvor agresije na evropskom kontinentu, treba da stanu pred ogledalo i da ga tamo vide, izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova za TASS, komentarišući napad ukrajinskih bespilotnih letelica na Jaltu i druge delove Krima.

"Još jedan čin terorizma kijevskog režima. Celom NATO-u i EU, koji traže izvor agresije na evropskom kontinentu, potrebno je da stanu pred ogledalo i vide ga. Upravo su oni puls destabilizacije i širenja terorizma u Evropi, sponzorišući kijevski režim i snabdevajući ga oružjem", poručila je Zaharova. Ranije je Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da je u nedelju oko 19.30 po moskovskom vremenu kijevski režim izveo teroristički napad na turističku zonu Republike