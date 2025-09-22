Vesnić posle 11 trkačkih vikenda osvojio sezonsko srebro u EHCC

Vesnić je u poslednjoj trci u 2025. na čuvenoj stazi Buzet u Hrvatskoj zauzeo četvrto mesto, ali mu je i to bilo dovoljno da se ovenča sezonskim srebrom.

Nakon 11 trkačkih vikenda, u konkurenciji od 23 vozača drugo mesto je veliki uspeh, posebno kad se uzme u obzir da je u ukupnom plasmanu svih grupa sa više od 100 takmičara iz 16 evropskih zemalja naš as zauzeo petu poziciju. “Bila je ovo jedna od težih sezona u mojoj karijeri. Borili smo se sa konkurencijom, kvarovima, problemima, finansijama i na kraju uspeli da sve to prevaziđemo. Za mene ovo srebro sija kao zlato. Na kraju smo pobedili ispred Mareka Ribničeka