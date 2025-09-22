Prvenstvo Evrope na brdskim stazama: Vesnić posle 11 trkačkih vikenda osvojio sezonsko srebro u EHCC

Srpski automobilista Milovan Vesnić završio je sezonu FIA Šampionata Evrope na brdskim stazama (FIA EHCC) osvajanjem drugog mesta u Grupi 3.

Vesnić je u poslednjoj trci u 2025. na čuvenoj stazi Buzet u Hrvatskoj zauzeo četvrto mesto, ali mu je i to bilo dovoljno da se ovenča sezonskim srebrom. Nakon 11 trkačkih vikenda, u konkurenciji od 23 vozača drugo mesto je veliki uspeh, posebno kad se uzme u obzir da je u ukupnom plasmanu svih grupa sa više od 100 takmičara iz 16 evropskih zemalja naš as zauzeo petu poziciju. "Bila je ovo jedna od težih sezona u mojoj karijeri. Borili smo se sa konkurencijom,