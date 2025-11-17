Seat Ibiza i Arona prošli modernizaciju - zvanične fotografije i informacije

Auto magazin pre 38 minuta
Seat Ibiza i Arona prošli modernizaciju - zvanične fotografije i informacije

Na svoj 75. rođendan Seat nam predstavlja modernizaciju svoja dva najpopularnija modela - Ibiza i Arona...

Oba modela mogu se pohvaliti živopisnim dizajnom i naprednom tehnologijom, sa posebnim akcentom na emicije u vožnje, što je glavna karakteristika nove generacije automobila marke Seat. Modernzaciju čine tri stuba: osvežen spoljašnji dizajn, prefinjen enterijer i jača sveukupna vrednost. Seat Ibiza je mega-popularan automobil u svom segmentu. Od svog debija, 1986. godine, prodato je preko 6 miliona primeraka ovog automobila u pet generacija, inspirišući mladalački,
Otvori na automagazin.rs

Pročitajte još

SEAT otkriva potpuno osvežene modele Ibiza i Arona

SEAT otkriva potpuno osvežene modele Ibiza i Arona

Vrele gume pre 12 dana
SEAT Ibiza i Arona – osveženi dizajn i napredna tehnologija za novu eru

SEAT Ibiza i Arona – osveženi dizajn i napredna tehnologija za novu eru

Auto blog pre 17 dana
Seat otkriva potpuno osvežene modele Ibiza i Arona: novi izgled, luksuznija unutrašnjost i još više vrednosti za vozače!

Seat otkriva potpuno osvežene modele Ibiza i Arona: novi izgled, luksuznija unutrašnjost i još više vrednosti za vozače!

Mondo pre 17 dana
Kažite im "ola": Osveženi Seat Arona i Seat Ibiza! FOTO

Kažite im "ola": Osveženi Seat Arona i Seat Ibiza! FOTO

B92 pre 17 dana
Chery T1TP concept

Chery T1TP concept

Auto blog pre 22 dana
Obnovljena Seat Ibiza

Obnovljena Seat Ibiza

Auto blog pre 26 dana
Seatu se menja uloga: Novi model stiže tek 2029.

Seatu se menja uloga: Novi model stiže tek 2029.

B92 pre 27 dana

Ključne reči

SeatSeat Ibiza

Automobili, najnovije vesti »

Seat Ibiza i Arona prošli modernizaciju - zvanične fotografije i informacije

Seat Ibiza i Arona prošli modernizaciju - zvanične fotografije i informacije

Auto magazin pre 38 minuta
Norton Manx R

Norton Manx R

Auto blog pre 1 sat
MG ZS i Donfeng S3 gube trećinu svoje vrednosti u prvoj godini: kupac gubi i do 300 evra mesečno

MG ZS i Donfeng S3 gube trećinu svoje vrednosti u prvoj godini: kupac gubi i do 300 evra mesečno

Vrele gume pre 1 dan
Mercedes-Benz Sprinter se polako otkriva - za sada u obliku kamene skulpture

Mercedes-Benz Sprinter se polako otkriva - za sada u obliku kamene skulpture

Auto magazin pre 1 dan
Hyundai i Kia imaju novi evropski centar za razvoj i testiranje - investirano 150 miliona evra

Hyundai i Kia imaju novi evropski centar za razvoj i testiranje - investirano 150 miliona evra

Auto magazin pre 1 dan