Seat Ibiza i Arona prošli modernizaciju - zvanične fotografije i informacije

Na svoj 75. rođendan Seat nam predstavlja modernizaciju svoja dva najpopularnija modela - Ibiza i Arona...

Oba modela mogu se pohvaliti živopisnim dizajnom i naprednom tehnologijom, sa posebnim akcentom na emicije u vožnje, što je glavna karakteristika nove generacije automobila marke Seat. Modernzaciju čine tri stuba: osvežen spoljašnji dizajn, prefinjen enterijer i jača sveukupna vrednost. Seat Ibiza je mega-popularan automobil u svom segmentu. Od svog debija, 1986. godine, prodato je preko 6 miliona primeraka ovog automobila u pet generacija, inspirišući mladalački,