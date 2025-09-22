Putin doneo odluku: Još godinu dana...
B92 pre 11 minuta
Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da će se Moskva pridržavati ograničenja nuklearnog naoružanja još godinu dana nakon što nuklearni sporazum sa SAD istekne u februaru.
Sporazum "Novi START" (Strategic Arms Reduction Treaty) iz 2010. godine je poslednji preostali sporazum o kontroli naoružanja između Rusije i SAD. Govoreći na sastanku sa članovima Saveta bezbednosti Rusije, Putin je rekao da bi raskid sporazuma imao negativne posledice po globalnu stabilnost. Putin je rekao i da Rusija očekuje da SAD slede primer Moskve i da se takođe pridržavaju ograničenja iz sporazuma. Sporazum je potpisan 2010. i ograničava arsenale dve zemlje