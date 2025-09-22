Putin doneo odluku: Još godinu dana...

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da će se Moskva pridržavati ograničenja nuklearnog naoružanja još godinu dana nakon što nuklearni sporazum sa SAD istekne u februaru.

Sporazum "Novi START" (Strategic Arms Reduction Treaty) iz 2010. godine je poslednji preostali sporazum o kontroli naoružanja između Rusije i SAD. Govoreći na sastanku sa članovima Saveta bezbednosti Rusije, Putin je rekao da bi raskid sporazuma imao negativne posledice po globalnu stabilnost. Putin je rekao i da Rusija očekuje da SAD slede primer Moskve i da se takođe pridržavaju ograničenja iz sporazuma. Sporazum je potpisan 2010. i ograničava arsenale dve zemlje