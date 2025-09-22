Šta će biti ako Zapad ukrade zamrznutu rusku imovinu

B92 pre 1 sat
Šta će biti ako Zapad ukrade zamrznutu rusku imovinu

Konfiskacija zamrznute ruske imovine u Evropi neće dovesti do haosa, već do oštrih uzvratnih mera Rusije, izjavila je sinoć portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, komentarišući izjavu francuskog predsednika Emanuela Makrona.

Makron je ranije rekao da je Evropa "u suštini vezana potrebom da se pridržava međunarodnih pravila" u vezi sa zamrznutom ruskom imovinom i da bi kršenje pravila, kako je naveo, dovelo do "potpunog haosa", prenosi TASS. "Neće biti haosa. Biće mera. Strogih. I oni to znaju", izjavila je Zaharova. Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen rekla je 10. septembra da EK ne namerava da konfiskuje zamrznutu rusku imovinu na Zapadu, već će je koristiti za
Haos na krimu: Ubijeno troje, ranjeno 16 ljudi: Rusija tokom noći oborila 114 ukrajinskih dronova (video)

Blic pre 1 minut
Lokalne vlasti: Troje poginulo u ruskom udaru na Zaporožje; kanal za hitne kontakte Rusije i NATO-a i dalje funkcioniše

RTS pre 36 minuta
Rusko bombardovanje Zaporožja, ima mrtvih i povređenih

Serbian News Media pre 1 sat
Ukrajinski zvaničnici: Najmanje tri osobe poginule u ruskom bombardovanju Zaporožja

N1 Info pre 2 sata
Zaharova o napadu Kijeva na Krim: NATO i EU da se pogledaju u ogledalo, ugledaće krivca

Sputnik pre 1 sat
Zaharova odgovorila Makronu: Neće biti haosa

Pravda pre 2 sata
NATO i EU da se pogledaju u ogledalo

Vesti online pre 1 sat
Nekoliko evropskih aerodroma se oporavlja nakon sajber napada, letovi i dalje kasne

RTV pre 36 minuta
(Foto) NATO uvodi novo oružje: Turski MEROPS ulazi u borbu za nebo istočne Evrope - Ruski dronovi pod opsadom

Blic pre 36 minuta
Haos na krimu: Ubijeno troje, ranjeno 16 ljudi: Rusija tokom noći oborila 114 ukrajinskih dronova (video)

Blic pre 1 minut
Sijarto: UN obično donosi nadu u mir, ali nemamo iluzije

RTV pre 11 minuta
Mediji: Zapad provocira rat između Poljske i Rusije

Sputnik pre 6 minuta