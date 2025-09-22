Šta će biti ako Zapad ukrade zamrznutu rusku imovinu

Konfiskacija zamrznute ruske imovine u Evropi neće dovesti do haosa, već do oštrih uzvratnih mera Rusije, izjavila je sinoć portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, komentarišući izjavu francuskog predsednika Emanuela Makrona.

Makron je ranije rekao da je Evropa "u suštini vezana potrebom da se pridržava međunarodnih pravila" u vezi sa zamrznutom ruskom imovinom i da bi kršenje pravila, kako je naveo, dovelo do "potpunog haosa", prenosi TASS. "Neće biti haosa. Biće mera. Strogih. I oni to znaju", izjavila je Zaharova. Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen rekla je 10. septembra da EK ne namerava da konfiskuje zamrznutu rusku imovinu na Zapadu, već će je koristiti za