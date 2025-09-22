Šabić: Pretnja otkazom sekretarki Medicinskog fakulteta – drastičan primer zastrašivanja uzbunjivača

Navodeći da je taj primer po svom značaju prevazilazi granice pojedinačnog slučaja, ukazao je da predstavlja preteće upozorenje svim potencijalnim uzbunjivačima.

"Šta god da su bili navodni ili pravi razlozi smena dekanke pa prema tome i izbor nove dekanke su sprovedene na protivpravan način. Zakon o visokom obrazovanju predviđa da se uslovi za razrešenje dekana bliže uređuju statutom fakulteta", naveo je Šabić.

Prema njegovim rečima, Statutom Medicinskog fakulteta predviđeno je da postupak za razrešenje dekana može da pokrene samo Nastavno-naučno veće većinom glasova od ukupnog broja članova ili najmanje 30 redovnih profesora, "ali ove su odredbe ignorisane".

"Ne ulazeći u to da li je ministru zdravlja koji, kako kažu, stoji iza smene bilo samo teško ili mu je bilo nemoguće da obezbedi pravno valjan predlog za razrešenje, očito je da je Statut - a time i zakon - prekršen svesno, namerno", istakao je Šabić.

"Apsurdno je", dodao je, "kvalifikovati obaveštavanje nadležnih o nezakonitom postupanju Saveta fakulteta kao odavanje nekakve poslovne tajne i navodnu težu povredu radne obaveze i stavljati u izgled bilo kakve radno pravne sankcije a pogotovo otkaz".

"Otkrivanje informacije o kršenju propisa je prema Zakonu o zaštiti uzbunjivača uzbunjivanje, lice koje izvrši uzbunjivanje je uzbunjivač, a svaka radnja kojom se ugrožava ili povređuje pravo odnosno kojim se uzbunjivač stavlja u nepovoljniji položaj je zabranjena i predstavlja kažnjiv prekršaj", objasnio je Šabić.

On je naglasio da je "postupanje sekretarke fakulteta primer zakonom predviđenog spoljašnjeg uzbunjivanja, njen poslodavac je dužan da obustavi svaku prema njoj preduzetu štetnu radnju a sekretarka ima ne samo pravo na sudsku zaštitu nego, u opštem interesu, zaslužuje i zaštitu od strane javnosti".