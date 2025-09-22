(Foto): Malo popravlja zube ljudima, malo spava sa hijenama po Africi: Uzbudljiv dvostruki život stomatologa iz Beograda i fotografije uz koje ćete i sami osetiti uzbuđenje

Blic pre 20 minuta
Đorđe je spojio naizgled nespojivo: stomatologiju koja je nasleđen porodični dar, pa na izvestan način predstavlja prirodan sled životnih okolnosti i safari - svoju strast još iz detinjstva dok je prikovan za ekran televizora gledao emisije o divljinama Afrike. Kako priča za "Blic", njegov život sada je "podeljen" na stomatološku praksu kojom se bavi u Beogradu i turističke safari ture koje organizuje i vodi nekoliko puta godišnje u Bocvani, Keniji, Tanzaniji, Ugandi, Ruandi, Namibiji, Južnoj Africi...

Iako onome ko prvi put čuje čime se bavi, sve to zvuči nespojivo, za Đorđa Đorđevića iz Beograda zapravo je sve došlo potpuno logično i prirodno. U početku čak i bez konkretne namere i plana. - U detinjstvu sam voleo da gledam dokumentarce o divljim životinjama, a kako sam rastao, interesovanje za afričke divljine je raslo sa mnom. Počeo sam da pratim sve, pa često kada želim ljudima da objasnim kako to izgleda, poredim sa nečim što je mnogima blisko - na primer
