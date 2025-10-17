Uhapšen muškarac, kod sebe imao dve puške: Prve fotografije haosa u Beogradu na vodi: Policija blokirala celo naselje (foto, video)

Blic pre 3 sata
Uhapšen muškarac, kod sebe imao dve puške: Prve fotografije haosa u Beogradu na vodi: Policija blokirala celo naselje (foto…

Prava drama odigrala se večeras na Beogradu na vodi u blizini zgrade "Metropolitan", kada su stanari ovog naselja prijavili da je navodno došlo do pucnjave. Muškarac naoružan sa dve puške je uhapšen, a policija je blokirala celo naselje.

Video-snimak s lica mesta objavljen je na društvenim mrežama, a kako se vidi, jedna osoba leži na betonu, ali njeno stanje nije poznato. Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se na ubistvo, ali to još uvek nije potvrđeno. Na licu mesta nalazi se više policijskih patrola, a uviđaj je u toku.
