Telo ubijenog u lokvi krvi: Jeziva scena u Beogradu na vodi, uhapšen osumnjičeni, forenzičari traže tragove

Policija je prema saznanjima Telegrafa uhapsila osumnjičenog za ubistvo muškarca u Beogradu na vodi! Osumnjičenog su ubrzo nakon zločina presreli policajci u civili koji su ga oborili na zemlju i razoružali.

Muškarac je navodno kod sebe imao čak dve puške. Taj snimak možete videti OVDE Prethodno je pronađeno telo za sada nepoznatog mladića na jednom dečijem igralištu u tom naselju. Na fotografijama koje nam je poslao čitalac Telegrafa vidi se da ubijeni muškarac leži u lokvi krvi i da forenzičari upravo obeležavaju i prikupljaju dokaze. Policija trenutno drži naselje pod blokadom i istražuje da li je osumnjičeni imao saučesnike. (Telegraf.rs)