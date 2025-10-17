Telo ubijenog u lokvi krvi: Jeziva scena u Beogradu na vodi, uhapšen osumnjičeni, forenzičari traže tragove

Telegraf pre 4 sati  |  Telegraf.rs
Telo ubijenog u lokvi krvi: Jeziva scena u Beogradu na vodi, uhapšen osumnjičeni, forenzičari traže tragove

Policija je prema saznanjima Telegrafa uhapsila osumnjičenog za ubistvo muškarca u Beogradu na vodi! Osumnjičenog su ubrzo nakon zločina presreli policajci u civili koji su ga oborili na zemlju i razoružali.

Muškarac je navodno kod sebe imao čak dve puške. Taj snimak možete videti OVDE Prethodno je pronađeno telo za sada nepoznatog mladića na jednom dečijem igralištu u tom naselju. Na fotografijama koje nam je poslao čitalac Telegrafa vidi se da ubijeni muškarac leži u lokvi krvi i da forenzičari upravo obeležavaju i prikupljaju dokaze. Policija trenutno drži naselje pod blokadom i istražuje da li je osumnjičeni imao saučesnike. (Telegraf.rs)
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Ubistvo u Beogradu: Telo na dečjem igralištu, uhapšen muškarac sa dve puške - prve slike i snimak

Ubistvo u Beogradu: Telo na dečjem igralištu, uhapšen muškarac sa dve puške - prve slike i snimak

Kurir pre 2 sata
Jedna osoba upucana na dečjem igralištu u Beogradu na vodi! Uhapšen muškarac sa dve puške

Jedna osoba upucana na dečjem igralištu u Beogradu na vodi! Uhapšen muškarac sa dve puške

Alo pre 3 sata
Uhapšen muškarac, kod sebe imao dve puške: Prve fotografije haosa u Beogradu na vodi: Policija blokirala celo naselje (foto…

Uhapšen muškarac, kod sebe imao dve puške: Prve fotografije haosa u Beogradu na vodi: Policija blokirala celo naselje (foto, video)

Blic pre 4 sati
Ubistvo na dečjem igralištu u Beogradu na vodi! Telo muškarca ostalo da leži u lokvi krvi, uhapšen napadač sa dve puške

Ubistvo na dečjem igralištu u Beogradu na vodi! Telo muškarca ostalo da leži u lokvi krvi, uhapšen napadač sa dve puške

Alo pre 4 sati
Pucnjava u Beogradu na vodi: Očevici tvrde da telo muškarca leži na betonu: Više patrola policije na licu mesta (foto)

Pucnjava u Beogradu na vodi: Očevici tvrde da telo muškarca leži na betonu: Više patrola policije na licu mesta (foto)

Blic pre 5 sati
Pucnjava u Beogradu na vodi: Očevici tvrde da telo muškarca leži na betonu: Više patrola policije na licu mesta (foto)

Pucnjava u Beogradu na vodi: Očevici tvrde da telo muškarca leži na betonu: Više patrola policije na licu mesta (foto)

Blic pre 5 sati
Pucnjava u Beogradu na vodi? Uhapšen muškarac, kod sebe imao dve puške VIDEO

Pucnjava u Beogradu na vodi? Uhapšen muškarac, kod sebe imao dve puške VIDEO

B92 pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Beograd na vodiUbistvopucnjava

Beograd, najnovije vesti »

Dajte krv i danas i spasite nekome život! Vaše malo znači puno - pokažite humanost na delu!

Dajte krv i danas i spasite nekome život! Vaše malo znači puno - pokažite humanost na delu!

Kurir pre 17 minuta
Delovi 10 beogradskih opština danas bez struje: Pogledajte detaljan spisak ulica

Delovi 10 beogradskih opština danas bez struje: Pogledajte detaljan spisak ulica

Kurir pre 47 minuta
Vaše malo nekome znači mnogo: Evo gde danas možete dati krv

Vaše malo nekome znači mnogo: Evo gde danas možete dati krv

Telegraf pre 57 minuta
Ubistvo u Beogradu: Telo na dečjem igralištu, uhapšen muškarac sa dve puške - prve slike i snimak

Ubistvo u Beogradu: Telo na dečjem igralištu, uhapšen muškarac sa dve puške - prve slike i snimak

Kurir pre 2 sata
Jedna osoba upucana na dečjem igralištu u Beogradu na vodi! Uhapšen muškarac sa dve puške

Jedna osoba upucana na dečjem igralištu u Beogradu na vodi! Uhapšen muškarac sa dve puške

Alo pre 3 sata