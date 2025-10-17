(Video) Muškarac ubijen na igralištu Telo mladića pronađeno u lokvi krvi policija savladala naoružanog ubicu

Dnevnik pre 1 sat
(Video) Muškarac ubijen na igralištu Telo mladića pronađeno u lokvi krvi policija savladala naoružanog ubicu

Policija je prema nezvaničnim saznanjima Telegrafa uhapsila osumnjičenog za ubistvo muškarca u Beogradu na vodi!

Osumnjičenog su ubrzo nakon zločina presreli policajci u civili koji su ga oborili na zemlju i razoružali. Muškarac je navodno kod sebe imao čak dve puške. Prethodno je pronađeno telo za sada nepoznatog mladića na jednom dečijem igralištu u tom naselju. Na fotografijama koje nam je poslao čitalac Telegrafa vidi se da ubijeni muškarac leži u lokvi krvi i da forenzičari upravo obeležavaju i prikupljaju dokaze. Policija trenutno drži naselje pod blokadom i istražuje
