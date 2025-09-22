Haos na krimu: Ukrajinci se obrušili tokom noći, Rusi nisu imali mira: Pvo radila bez prestanka, ima mrtvih (video)

Ukrajinski dronovi pogodili su poluostrvo Krim tokom noći, a prema poslednjim informacijama ruskih vlasti ubijeno je troje ljudi dok je 16 povređeno, piše "Meduza".

Rusko Ministarstvo odbrane tvrdilo je da su dronovi, opremljeni "visokoeksplozivnim punjenjem", ciljali civilne lokacije u području odmarališta Foros. Sergej Aksjonov, šef Krima koji je postavljen od strane Moskve, rekao je da je nekoliko objekata na terenu odmarališta Foros oštećeno, zajedno sa zgradom škole, navodi "Meduza". "Kijev indipendent" prenosi, pozivajući se na rusko Ministarstvo odbrane, da je napad izveden u 7.30 po moskovskom vremenu. Aksjonov je na
Peskov: Neosnovane tvrdnje Talina o ruskim dronovima; lokalne vlasti: Troje poginulo u ruskom udaru na Zaporožje

Snažan napad ukrajinskih snaga na krim: Dronovi pogodili odmaralište, ima mrtvih i ranjenih! "Ostaci izazvali požar" (video)

Krvavo nebo nad ukrajinom, žestoka bombardovanja širom zemlje: Ima mrtvih, svet obilaze stravične scene jezivog razaranja! (video, foto)

Zaharova o NATO i EU: Izvor agresije neka potraže u ogledalu

Rusko bombardovanje Zaporožja, ima mrtvih i povređenih

Šta će biti ako Zapad ukrade zamrznutu rusku imovinu

Ukrajinski zvaničnici: Najmanje tri osobe poginule u ruskom bombardovanju Zaporožja

Počela vojna obuka civila u Venecueli usled tenzija sa SAD: „Borićemo se za ono što je naše“

Desetine hiljada na komemoraciji Čarliju Kirku: 'On je heroj Amerike'

Ko je sve priznao Palestinu kao državu i ko će je još priznati

Anketa u Nemačkoj: AfD izjednačena sa CDU po pitanju podrške

Poljski premijer: Poljska će obarati ruske vojne avione ako upadnu

