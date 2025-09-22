Haos na krimu: Ukrajinci se obrušili tokom noći, Rusi nisu imali mira: Pvo radila bez prestanka, ima mrtvih (video)

Ukrajinski dronovi pogodili su poluostrvo Krim tokom noći, a prema poslednjim informacijama ruskih vlasti ubijeno je troje ljudi dok je 16 povređeno, piše "Meduza".

Rusko Ministarstvo odbrane tvrdilo je da su dronovi, opremljeni "visokoeksplozivnim punjenjem", ciljali civilne lokacije u području odmarališta Foros. Sergej Aksjonov, šef Krima koji je postavljen od strane Moskve, rekao je da je nekoliko objekata na terenu odmarališta Foros oštećeno, zajedno sa zgradom škole, navodi "Meduza". "Kijev indipendent" prenosi, pozivajući se na rusko Ministarstvo odbrane, da je napad izveden u 7.30 po moskovskom vremenu. Aksjonov je na