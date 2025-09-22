Još jedna evropska zemlja priznala Palestinu: Oglasio se ministar: "To je jedini put do trajnog mira"

Blic pre 11 sati
Još jedna evropska zemlja priznala Palestinu: Oglasio se ministar: "To je jedini put do trajnog mira"

Portugalija je danas priznala Državu Palestinu, izjavio je portugalski ministar spoljnih poslova Paulo Rangel.

" Portugalija se zalaže za rešenje dve države kao jedini put do trajnog mira", rekao je Rangel, prenosi agencija Lusa. Ranije danas Velika Britanija, Kanada i Australija takođe su zvanično priznale Palestinu. Palestinu trenutno priznaje 150 država od 193 države članice UN, što je oko 75 odsto, ali ona nema međunarodno dogovorene granice, glavni grad niti vojsku. Od novembra 2012. godine ona ima status države posmatrača, koja nije članica u Generalnoj skupštini
