"Moram to da odradim još jednom u Beogradu. Posle toga i da umrem nije mi žao": Priča o Enveru Petrovciju velikanu koji je živeo za glumu

Poznati jugoslovenski i albanski filmski i pozorišni glumac Enver Petrovci napustio nas je u 71. godini, a tim povodom podsećamo na intervju koji je dao za "Blic".

Pre deset godina, posle duže pauze, na poziv svog druga i kolege s Fakulteta dramskih umetnosti Radoša Bajića odigrao je srpskog seljaka Grujicu u filmu “Braća po babine linije”. Iako je tada samo tri dana proveo je u Beogradu, gradu koji mu je nekada bio stalno prebivalište, izašao nam je u susret i dao intervju za “Blic”. - Kada me je Radoš pozvao i ponudio ulogu u filmu „Braća po babine linije“, s velikim zadovoljstvom sam je prihvatio, naročito kada sam