„U životu mogu da pogrešim, ali na sceni – nikada“: Enver Petrovci zbog jednog čoveka zavoleo srpski jezik

Regionalno pozorište Novi Pazar objavili su vest da je poznati glumac, reditelj i pedagog Enver Petrovci preminuo u 71. godini.

Tokom svoje bogate karijere, Enver se trudio da kao umetnik, kako je rekao, „pomiri sve – po profesiji i po Bogu“. Tako se nikada nije stideo da kaže da je srpski jezik njegov profesionalni, kao i da ga je tokom karijere zavoleo. U jednom od svojih retkih intervjua, istakao je da mu nedostaje period Jugoslavije, tokom koga je nosio repertoar Ateljea 212 i Narodnog pozorišta. „Tada sam bio to što sam voleo da budem. Bio sam glumac! Uspeo sam da naučim jezik na nivou