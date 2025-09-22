Enver Petrovci – glumac koga je volela cela Jugoslavija Vest da je preminuo Enver Petrovci u 71. godini života pogodila me je više nego što sam mislio da može.

Njegova pojava, glas, harizma – to je bio onaj tip glumca koga publika pamti i voli, bez obzira na poreklo, jezik ili mesto rođenja. Rođen u Prištini 1954. Petrovci je izgradio karijeru koja je prevazilazila granice. Bio je i srpski i albanski, ali pre svega jugoslovenski glumac. Njegove uloge u filmovima i serijama kao što su Bolji život, Stršljen, Tri palme za dve bitange i ribicu, Južni vetar, Senke nad Balkanom – svedoče o glumačkoj širini i sposobnosti da