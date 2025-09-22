Novi zakon "Svoj na svom" rešava decenijski problem u građevini! Ekonomisti za "Blic" o legalizaciji: "Ko je poštovao zakon ne mora da strepi"

Blic pre 3 sata
Novi zakon "Svoj na svom" rešava decenijski problem u građevini! Ekonomisti za "Blic" o legalizaciji: "Ko je poštovao zakon ne…

Najavljene su nove mere države u korist građana, među kojima se ističe predlog zakona pod nazivom "Svoj na svome", koji bi omogućio legalizaciju čak 4,8 miliona nelegalno izgrađenih objekata širom zemlje. Planirano je da troškovi legalizacije budu simbolični, u rasponu od 100 do 1.000 evra, ekonomisti za "Blic" objašnjavaju šta bi moglo da sledi.

Ekonomista prof. dr Ljubodrag Savić gostujući na "Blic TV" rekao je o novom zakonu o legalizaciji da pozdravlja inicijativu kao pokušaj da se konačno uvede red u oblast koja decenijama unazad trpi od sistemske neuređenosti. "Ocenjujem ovo kao pozitivnu okolnost. Mnogi ljudi će želeti da legalizuju, posebno u urbanim sredinama, gde su već pokušavali, ali nisu uspevali zbog složenih procedura. Ova skraćena procedura legalizacije će mnoge obradovati", izjavio je Savić
