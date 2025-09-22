Koliko para je sada potrebno za legalizaciju?

Kamatica pre 34 minuta  |  Kamatica
Koliko para je sada potrebno za legalizaciju?

Građani koji žele da legalizuju svoje kuće i stanove i do sada su morali da plate naknade, koje prevazilaze samo taksu za ozakonjenje, a ključno je bilo ispuniti i sve zakonske uslove.

Da podsetimo, Ministarstvo građevinarstva je pripremilo novi zakon po kome će se ubuduće takse plaćati od 100 do najviše 1.000 evra. Visina takse za ozakonjenje zavisi po još važećim propisima od kvadrature objekta. I to: 1. Za kuće do 100 kvadratnih metara taksa iznosi 5.000 dinara 2. za one od 100 do 200 kvadrata je 15.000 dinara 3. za objekte od 200 do 300 kvadrata je 20.000 dinara 4. vlasnici kuća većih od 300 metara kvadratnih plaćaju taksu od 50.000 dinara 5.
