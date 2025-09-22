Ko neće moći da legalizuje objekat: Dva su slučaja! Za ove se uvodi nulta tolerancija!

Alo pre 1 sat
Ko neće moći da legalizuje objekat: Dva su slučaja! Za ove se uvodi nulta tolerancija!

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević obratila se javnosti iz Vlade Srbije povodom novog zakona o legalizaciji.

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će država predložiti zakon o legalizaciji bez komplikovane procedure koji će rešiti pitanje 4,8 miliona bespravnih objekata do Nove godine, a za oko 70 odsto objekata cena će biti ukupno 100 evra. - Glavna su dva cilja za donošenje ovog zakona: da svaki objekat koji je već evidentiran bude upisan na nekog vlasnika. Najveći broj naših građana koji već sada koriste te nepokretnosti postaće i stvarni vlasnici. A država će
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Novi zakon "Svoj na svom" rešava decenijski problem u građevini! Ekonomisti za "Blic" o legalizaciji: "Ko je poštovao zakon ne…

Novi zakon "Svoj na svom" rešava decenijski problem u građevini! Ekonomisti za "Blic" o legalizaciji: "Ko je poštovao zakon ne mora da strepi"

Blic pre 25 minuta
Detaljan postupak i cene: Kako da prijavite objekat za legalizaciju

Detaljan postupak i cene: Kako da prijavite objekat za legalizaciju

B92 pre 9 minuta
Koliko para je sada potrebno za legalizaciju?

Koliko para je sada potrebno za legalizaciju?

Kamatica pre 2 sata
Legalizacija kakvu svet nikada nije video – još jednom

Legalizacija kakvu svet nikada nije video – još jednom

Vreme pre 2 sata
Advokat Božo Prelević: Vučićeva legalizacija negira pravnu državu i nagrađuje nepoštovanje zakona

Advokat Božo Prelević: Vučićeva legalizacija negira pravnu državu i nagrađuje nepoštovanje zakona

Serbian News Media pre 2 sata
Ko neće moći da legalizuje objekat: Dva su slučaja! Ministarka Sofronijević o detaljima novog zakona o legalizaciji

Ko neće moći da legalizuje objekat: Dva su slučaja! Ministarka Sofronijević o detaljima novog zakona o legalizaciji

Kurir pre 2 sata
Radmilo Marković: Legalizacija objekata i u nacionalnim parkovima

Radmilo Marković: Legalizacija objekata i u nacionalnim parkovima

Vreme pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićVlada SrbijelegalizacijaNova godinaAleksandar Sofronijević

Politika, najnovije vesti »

Vučić će govoriti na zasedanju Generalne skupštine UN

Vučić će govoriti na zasedanju Generalne skupštine UN

Danas pre 10 minuta
Zakazana nova Konstitutivna sednica Skupštine Zaječara, iz opozicije tvrde da to nije po zakonu

Zakazana nova Konstitutivna sednica Skupštine Zaječara, iz opozicije tvrde da to nije po zakonu

Danas pre 25 minuta
Ministar spoljnih poslova Srbije razgovarao u Njujorku s generalnim sekretarom OEBS-a

Ministar spoljnih poslova Srbije razgovarao u Njujorku s generalnim sekretarom OEBS-a

Danas pre 1 sat
(FOTO/VIDEO) Haos na ulicama Milana: Oko 60 policajaca povređeno, demoliran ulaz u metro

(FOTO/VIDEO) Haos na ulicama Milana: Oko 60 policajaca povređeno, demoliran ulaz u metro

N1 Info pre 20 minuta
Bocan-Harčenko: Gasprom se ne povlači iz NIS-a

Bocan-Harčenko: Gasprom se ne povlači iz NIS-a

RTV pre 10 minuta