(Video) "ljudi su vrištali iz auta, prizor je jeziv": Detalji teške saobraćajke u Kragujevcu: Delovi vozila svuda po putu, povređeno 6 osoba

Kod Šumadija sajma u Kragujevcu večeras je došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovali kamion i putničko vozilo.

Prema prvim informacijama, povređeno je šest osoba, od kojih je nekoliko zadobilo teže povrede. Na lice mesta odmah su izašle ekipe policije i Hitne pomoći. Kako se navodi na Instagram profilu rina.rs: - Bio je ogroman udarac, ljudi su vrištali iz automobila, prizor je bio jeziv - rekao je jedan od očevidaca koji se zatekao na mestu nesreće. Saobraćaj na ovoj deonici je trenutno usporen. Uviđaj još uvek traje, a vozačima se savetuje dodatni oprez prilikom prolaska