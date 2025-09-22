(Video) "ljudi su vrištali iz auta, prizor je jeziv": Detalji teške saobraćajke u Kragujevcu: Delovi vozila svuda po putu, povređeno 6 osoba

Blic pre 3 sata
(Video) "ljudi su vrištali iz auta, prizor je jeziv": Detalji teške saobraćajke u Kragujevcu: Delovi vozila svuda po putu…

Kod Šumadija sajma u Kragujevcu večeras je došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovali kamion i putničko vozilo.

Prema prvim informacijama, povređeno je šest osoba, od kojih je nekoliko zadobilo teže povrede. Na lice mesta odmah su izašle ekipe policije i Hitne pomoći. Kako se navodi na Instagram profilu rina.rs: - Bio je ogroman udarac, ljudi su vrištali iz automobila, prizor je bio jeziv - rekao je jedan od očevidaca koji se zatekao na mestu nesreće. Saobraćaj na ovoj deonici je trenutno usporen. Uviđaj još uvek traje, a vozačima se savetuje dodatni oprez prilikom prolaska
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Ljudi su vrištali, prizor je bio jeziv!" Šestoro povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći u Kragujevcu: Prizor sa lica mesta…

"Ljudi su vrištali, prizor je bio jeziv!" Šestoro povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći u Kragujevcu: Prizor sa lica mesta ledi krv u žilama (foto)

Kurir pre 2 sata
"Ljudi su vrištali, prizor je bio jeziv" Teška nesreća kod Šumadija sajma (Foto)

"Ljudi su vrištali, prizor je bio jeziv" Teška nesreća kod Šumadija sajma (Foto)

Alo pre 2 sata
(Foto) teška saobraćajka u Kragujevcu: Sudar automobila i kamiona: Hitna pomoć i vatrogasci na licu mesta

(Foto) teška saobraćajka u Kragujevcu: Sudar automobila i kamiona: Hitna pomoć i vatrogasci na licu mesta

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumadijaŠumadija sajamKragujevac

Hronika, najnovije vesti »

Ovo je žena koja je poginula u bogatiću! Šetala sa sinom (3) kada je na njih naleteo vozač: Poznato stanje mališana koji je…

Ovo je žena koja je poginula u bogatiću! Šetala sa sinom (3) kada je na njih naleteo vozač: Poznato stanje mališana koji je prevezen za Beograd (foto)

Kurir pre 1 sat
Ovo je žena koja je poginula u Bogatiću: Šetala sa sinom (3) kada ih je pokosio auto: Dečak sa teškim povredama prevezen u…

Ovo je žena koja je poginula u Bogatiću: Šetala sa sinom (3) kada ih je pokosio auto: Dečak sa teškim povredama prevezen u Beograd

Blic pre 2 sata
"Ljudi su vrištali, prizor je bio jeziv!" Šestoro povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći u Kragujevcu: Prizor sa lica mesta…

"Ljudi su vrištali, prizor je bio jeziv!" Šestoro povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći u Kragujevcu: Prizor sa lica mesta ledi krv u žilama (foto)

Kurir pre 2 sata
"Ljudi su vrištali, prizor je bio jeziv" Teška nesreća kod Šumadija sajma (Foto)

"Ljudi su vrištali, prizor je bio jeziv" Teška nesreća kod Šumadija sajma (Foto)

Alo pre 2 sata
Ovo je žena iz Bogatića koja je poginula dok je bila sa sinom (3): Na njih naleteo vozač, nije se zaustavio

Ovo je žena iz Bogatića koja je poginula dok je bila sa sinom (3): Na njih naleteo vozač, nije se zaustavio

Telegraf pre 2 sata