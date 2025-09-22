"Ljudi su vrištali, prizor je bio jeziv" Teška nesreća kod Šumadija sajma (Foto)

Alo pre 57 minuta
"Ljudi su vrištali, prizor je bio jeziv" Teška nesreća kod Šumadija sajma (Foto)

Večeras se kod Šumadija sajma u Kragujevcu dogodila teška saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali kamion i putnički automobil.

Prema prvim informacijama, povređeno je šest osoba, od kojih je nekoliko zadobilo teže povrede. Na lice mesta odmah su izašle ekipe policije i Hitne pomoći. Foto: RINA Pogledaj galeriju Foto: RINA Pogledaj galeriju Foto: RINA Pogledaj galeriju „Bio je ogroman udarac, ljudi su vrištali iz automobila, prizor je bio jeziv“, rekao je jedan od očevidaca za agenciju RINA koji se zatekao na mestu nesreće. Saobraćaj je trenutno usporen dok traje uviđaj, a vozačima se
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

"Ljudi su vrištali, prizor je bio jeziv!" Šestoro povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći u Kragujevcu: Prizor sa lica mesta…

"Ljudi su vrištali, prizor je bio jeziv!" Šestoro povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći u Kragujevcu: Prizor sa lica mesta ledi krv u žilama (foto)

Kurir pre 42 minuta
(Video) "ljudi su vrištali iz auta, prizor je jeziv": Detalji teške saobraćajke u Kragujevcu: Delovi vozila svuda po putu…

(Video) "ljudi su vrištali iz auta, prizor je jeziv": Detalji teške saobraćajke u Kragujevcu: Delovi vozila svuda po putu, povređeno 6 osoba

Blic pre 1 sat
(Foto) teška saobraćajka u Kragujevcu: Sudar automobila i kamiona: Hitna pomoć i vatrogasci na licu mesta

(Foto) teška saobraćajka u Kragujevcu: Sudar automobila i kamiona: Hitna pomoć i vatrogasci na licu mesta

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumadijaŠumadija sajamKragujevac

Hronika, najnovije vesti »

Ovo je žena koja je poginula u bogatiću! Šetala sa sinom (3) kada je na njih naleteo vozač: Poznato stanje mališana koji je…

Ovo je žena koja je poginula u bogatiću! Šetala sa sinom (3) kada je na njih naleteo vozač: Poznato stanje mališana koji je prevezen za Beograd (foto)

Kurir pre 32 minuta
Ovo je žena koja je poginula u Bogatiću: Šetala sa sinom (3) kada ih je pokosio auto: Dečak sa teškim povredama prevezen u…

Ovo je žena koja je poginula u Bogatiću: Šetala sa sinom (3) kada ih je pokosio auto: Dečak sa teškim povredama prevezen u Beograd

Blic pre 1 sat
"Ljudi su vrištali, prizor je bio jeziv!" Šestoro povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći u Kragujevcu: Prizor sa lica mesta…

"Ljudi su vrištali, prizor je bio jeziv!" Šestoro povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći u Kragujevcu: Prizor sa lica mesta ledi krv u žilama (foto)

Kurir pre 42 minuta
"Ljudi su vrištali, prizor je bio jeziv" Teška nesreća kod Šumadija sajma (Foto)

"Ljudi su vrištali, prizor je bio jeziv" Teška nesreća kod Šumadija sajma (Foto)

Alo pre 57 minuta
Ovo je žena iz Bogatića koja je poginula dok je bila sa sinom (3): Na njih naleteo vozač, nije se zaustavio

Ovo je žena iz Bogatića koja je poginula dok je bila sa sinom (3): Na njih naleteo vozač, nije se zaustavio

Telegraf pre 1 sat