"Ljudi su vrištali, prizor je bio jeziv" Teška nesreća kod Šumadija sajma (Foto)

Večeras se kod Šumadija sajma u Kragujevcu dogodila teška saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali kamion i putnički automobil.

Prema prvim informacijama, povređeno je šest osoba, od kojih je nekoliko zadobilo teže povrede. Na lice mesta odmah su izašle ekipe policije i Hitne pomoći. Foto: RINA Pogledaj galeriju Foto: RINA Pogledaj galeriju Foto: RINA Pogledaj galeriju „Bio je ogroman udarac, ljudi su vrištali iz automobila, prizor je bio jeziv“, rekao je jedan od očevidaca za agenciju RINA koji se zatekao na mestu nesreće. Saobraćaj je trenutno usporen dok traje uviđaj, a vozačima se