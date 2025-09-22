"Ljudi su vrištali, prizor je bio jeziv!" Šestoro povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći u Kragujevcu: Prizor sa lica mesta ledi krv u žilama (foto)

Kurir pre 5 sati  |  Rina
"Ljudi su vrištali, prizor je bio jeziv!" Šestoro povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći u Kragujevcu: Prizor sa lica mesta…

Večeras se kod Šumadija sajma, u Kragujevcu, dogodila teška saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali kamion i putnički automobil.

Prema prvim informacijama, povređeno je šest osoba, od kojih je nekoliko zadobilo teže povrede. Na lice mesta odmah su izašle ekipe policije i Hitne pomoći. - Bio je ogroman udarac, ljudi su vrištali iz automobila, prizor je bio jeziv - rekao je jedan od očevidaca za agenciju RINA koji se zatekao na mestu nesreće. Saobraćaj je trenutno usporen dok traje uviđaj, a vozačima se savetuje dodatni oprez prilikom prolaska ovim delom puta. Kurir.rs/Rina
