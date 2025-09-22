Da li vlasnički zaokret u NIS-u otvara prostor za prodaju ruskog udela

Najnovija promena u vlasničkoj strukturi Naftne industrije Srbije (NIS) otvorila je mogućnost da ruski udeo koji je odnedavno pod upravom Gazpromove firme Intelligence, bude prodat trećoj strani.

Spekulacije dolaze u trenutku kada NIS pokušava da od američke vlasti izdejstvuje sedmo odlaganje sankcija koje treba da stupe na snagu za nekoliko dana. Prema navodima iz podnesaka Beogradskoj berzi, akcionarsko društvo Intelligence preuzelo je 11,3 odsto akcija u NIS-u, to jest celokupan udeo koji je držao matični koncern Gazprom. Time je lista najveća tri akcionara srpske naftne kompanije izmenjena, pa nju trenutno čine: PJSC Gazprom Neft (Gazpromova