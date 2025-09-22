NIS pred ključnim danima, Putniković upozorava na rizik od blokade i bankrota

Euronews pre 6 sati  |  Autor: Euronews Srbija
NIS pred ključnim danima, Putniković upozorava na rizik od blokade i bankrota

Gasprom je prebacio svoj posao na ćerku firmu, što je deo ruske strategije da izbegnu američke sankcije koje otežavaju poslovanje, ocenjuje za Euronews Srbija urednica portala Energija Balkana, Jelica Putniković.

Naime, akcionarsko društvo "Intelidžens" iz Sankt Peterburga preuzelo je od Gasproma 11,3 odsto akcija NIS-a. Inače, i ta firma je ćerka Gasproma, a transakcija je završena u petak, 19. septembra. U NIS-u sada najveći udeo ima Gaspromnjeft" sa 44,85 odsto, drugi akcionar je država Srbija sa 29,87, a treći je Intelidžens sa udelom 11,3 odsto. Ostalo su mali akcionari. Pre dva dana, Naftna industrija Srbije uputila je novi zahtev Ministarstvu finansija SAD za
