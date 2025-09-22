Šta znači promena ruskog vlasništva u NIS-u i da li Srbija tako može da izbegne američke sankcije?

Samo nekoliko dana pre prestanka izuzeća kojim se odlažu sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS), došlo je do promena u vlasničkoj strukturi ove energetske kompanije.

Naime, akcionarsko društvo Intelidžens ušlo je u vlasništvo NIS-a, te sada poseduje 11,3 odsto akcija. Imajući u vidu da je do ovih promena došlo upravo sada, postavlja se pitanje da li je ovo pokušaj da se izbegnu sankcije – a stručnjaci su podeljenih mišljenja. Ruska kompanija Intelidžens ušla je u vlasništvo NIS-a u petak, 19. septembra, a akcije koje su sada u njenom vlasništvu prethodno su pripadale Gaspromu. Svih 11,3 odsto preneti su Intelidžensu bez