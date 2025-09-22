Šta znači promena ruskog vlasništva u NIS-u i da li Srbija tako može da izbegne američke sankcije?

Nova ekonomija pre 58 minuta
Šta znači promena ruskog vlasništva u NIS-u i da li Srbija tako može da izbegne američke sankcije?

Samo nekoliko dana pre prestanka izuzeća kojim se odlažu sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS), došlo je do promena u vlasničkoj strukturi ove energetske kompanije.

Naime, akcionarsko društvo Intelidžens ušlo je u vlasništvo NIS-a, te sada poseduje 11,3 odsto akcija. Imajući u vidu da je do ovih promena došlo upravo sada, postavlja se pitanje da li je ovo pokušaj da se izbegnu sankcije – a stručnjaci su podeljenih mišljenja. Ruska kompanija Intelidžens ušla je u vlasništvo NIS-a u petak, 19. septembra, a akcije koje su sada u njenom vlasništvu prethodno su pripadale Gaspromu. Svih 11,3 odsto preneti su Intelidžensu bez
Otvori na novaekonomija.rs

Povezane vesti »

NIS pred ključnim danima, Putniković upozorava na rizik od blokade i bankrota

NIS pred ključnim danima, Putniković upozorava na rizik od blokade i bankrota

Euronews pre 3 minuta
”Najverovatnije će doći do novog odlaganja sankcija” Analitičar ocenio: Izlazak Gasproma iz NIS-a ne menja vlasničku strukturu…

”Najverovatnije će doći do novog odlaganja sankcija” Analitičar ocenio: Izlazak Gasproma iz NIS-a ne menja vlasničku strukturu

Dnevnik pre 38 minuta
Novi potez Gasproma u NIS-u: Prenos akcija da „zamaže oči“ Amerikancima ili uvod u prodaju?

Novi potez Gasproma u NIS-u: Prenos akcija da „zamaže oči“ Amerikancima ili uvod u prodaju?

Danas pre 1 sat
Da li vlasnički zaokret u NIS-u otvara prostor za prodaju ruskog udela

Da li vlasnički zaokret u NIS-u otvara prostor za prodaju ruskog udela

Bloomberg Adria pre 2 sata
Promena vlasničke strukture u NIS-u prava ili podvala: "Sad čekamo da li će Amerikanci to progutati"

Promena vlasničke strukture u NIS-u prava ili podvala: "Sad čekamo da li će Amerikanci to progutati"

Radio 021 pre 1 sat
Vladan Pavlović: Izlazak Gasproma je kozmetička promena bez uticaja na vlasničku strukturu u NIS

Vladan Pavlović: Izlazak Gasproma je kozmetička promena bez uticaja na vlasničku strukturu u NIS

N1 Info pre 2 sata
„Promena vlasničke strukture NIS-a urađena samo forme radi”

„Promena vlasničke strukture NIS-a urađena samo forme radi”

Vreme pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Gasprom

Ekonomija, najnovije vesti »

Ovaj auto je nadživeo Jugoslaviju i osvojio Ameriku - imao samo 800 kilograma i koštao koliko i frižider

Ovaj auto je nadživeo Jugoslaviju i osvojio Ameriku - imao samo 800 kilograma i koštao koliko i frižider

Kamatica pre 8 minuta
NIS pred ključnim danima, Putniković upozorava na rizik od blokade i bankrota

NIS pred ključnim danima, Putniković upozorava na rizik od blokade i bankrota

Euronews pre 3 minuta
Jovanović: eBolovanje primer kako digitalizacija donosi konkretne koristi građanima

Jovanović: eBolovanje primer kako digitalizacija donosi konkretne koristi građanima

RTV pre 43 minuta
DRI: Zbog kašnjenja s projektima EPS platio penale u iznosu od najmanje 120 miliona dinara

DRI: Zbog kašnjenja s projektima EPS platio penale u iznosu od najmanje 120 miliona dinara

N1 Info pre 33 minuta
Jovanović: eBolovanje jedan od najvažnijih koraka u digitalizaciji zdravstvenih i elektronskih usluga

Jovanović: eBolovanje jedan od najvažnijih koraka u digitalizaciji zdravstvenih i elektronskih usluga

Danas pre 38 minuta