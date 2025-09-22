Brkić o prepakivanju akcija NIS-a: Videćemo da li će Amerikanci da progutaju i udicu i štap

Ekonomski novinar Miša Brkić ocenio je danas da su najnovije transakcije akcijama Naftne industrije Srbije (NIS) zapravo pokušaj „podvale“ koji se čak i ne krije, a cilj je da se umilostivi američko Ministarstvo finansija da bi najzad bile ukinute sankcije NIS-u.

Akcionarsko društvo „Intelidžens“ (Intelligence) iz Sankt Peterburga postalo je vlasnik 11,3 odsto akcija NIS, čime je prešlo prag značajnog učešća u jednoj od najvećih domaćih energetskih kompanija. „Problem je što je i ta firma na koju su besplatno prenete akcije, zapravo, firma u sastavu Gasproma. Čekamo da vidimo da li će Amerikanci da progutaju i udicu i štap“, kazao je Brkić za FoNet. Prema njegovim rečima, ostaje da se vidi da li je sve ipak urađeno u