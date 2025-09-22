Brkić o prepakivanju akcija NIS-a: Videćemo da li će Amerikanci da progutaju i udicu i štap

Danas pre 9 minuta  |  FoNet
Brkić o prepakivanju akcija NIS-a: Videćemo da li će Amerikanci da progutaju i udicu i štap

Ekonomski novinar Miša Brkić ocenio je danas da su najnovije transakcije akcijama Naftne industrije Srbije (NIS) zapravo pokušaj „podvale“ koji se čak i ne krije, a cilj je da se umilostivi američko Ministarstvo finansija da bi najzad bile ukinute sankcije NIS-u.

Akcionarsko društvo „Intelidžens“ (Intelligence) iz Sankt Peterburga postalo je vlasnik 11,3 odsto akcija NIS, čime je prešlo prag značajnog učešća u jednoj od najvećih domaćih energetskih kompanija. „Problem je što je i ta firma na koju su besplatno prenete akcije, zapravo, firma u sastavu Gasproma. Čekamo da vidimo da li će Amerikanci da progutaju i udicu i štap“, kazao je Brkić za FoNet. Prema njegovim rečima, ostaje da se vidi da li je sve ipak urađeno u
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Promena u vlasništvu Gasproma: Ova firma je sad VEĆINSKI VLASNIK - kako će se ovo odraziti na sankcije NIS-u?

Promena u vlasništvu Gasproma: Ova firma je sad VEĆINSKI VLASNIK - kako će se ovo odraziti na sankcije NIS-u?

Telegraf pre 24 minuta
Brkić: Nove transakcije akcijama NIS su podvala, cilj je da se SAD umilostive

Brkić: Nove transakcije akcijama NIS su podvala, cilj je da se SAD umilostive

N1 Info pre 1 sat
Akcionarsko društvo Intelligence iz Sankt Peterburga postalo vlasnik akcija NIS-a

Akcionarsko društvo Intelligence iz Sankt Peterburga postalo vlasnik akcija NIS-a

Radio sto plus pre 44 minuta
Gasprom zadržao samo jednu akciju u NIS-u! Ostatak vlasništva ustupljen firmi iz Sankt Peterburga

Gasprom zadržao samo jednu akciju u NIS-u! Ostatak vlasništva ustupljen firmi iz Sankt Peterburga

Kurir pre 54 minuta
Promena akcionara u NIS-u

Promena akcionara u NIS-u

Forbes pre 2 sata
Nedeljnik: Akcionarsko društvo Intelligence iz Sankt Peterburga postalo vlasnik akcija NIS-a

Nedeljnik: Akcionarsko društvo Intelligence iz Sankt Peterburga postalo vlasnik akcija NIS-a

Radio sto plus pre 1 sat
Vladan Pavlović: Izlazak Gasproma je kozmetička promena bez uticaja na vlasničku strukturu u NIS-u

Vladan Pavlović: Izlazak Gasproma je kozmetička promena bez uticaja na vlasničku strukturu u NIS-u

RTS pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Gasprom

Ekonomija, najnovije vesti »

Promene na trasi Beogradskog metroa - uvode se dve nove stanice

Promene na trasi Beogradskog metroa - uvode se dve nove stanice

Kamatica pre 34 minuta
Radna verzija Zakona o stočarstvu: Ministarstvo poljoprivrede poziva na javnu raspravu

Radna verzija Zakona o stočarstvu: Ministarstvo poljoprivrede poziva na javnu raspravu

Danas pre 4 minuta
Primedbe i sugestije na nacrt zakona o stočarstvu do 8. oktobra

Primedbe i sugestije na nacrt zakona o stočarstvu do 8. oktobra

RTV pre 39 minuta
Hemofarm obeležio Evropsku nedelju mobilnosti

Hemofarm obeležio Evropsku nedelju mobilnosti

Blic pre 39 minuta
Koliko će se piva popiti na Oktoberfestu? Odgovor je lak – mnogo!

Koliko će se piva popiti na Oktoberfestu? Odgovor je lak – mnogo!

BizLife pre 39 minuta